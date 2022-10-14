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Нидерланды

Принцесса Амалия вернулась домой из-за угрозы нападения

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 Ирина Шелудкова
Принцесса Амалия не может свободно выходить на улицу
Принцесса Амалия не может свободно выходить на улицу   -   Авторское право  Peter Dejong/AP

В Нидерландах наследная принцесса Амалия из-за угрозы нападения или похищения была вынуждена покинуть студенческое общежитие и вернуться домой. Об этом журналистам рассказали король Виллем-Александра и королева-консорт Максима.

Ранее местные СМИ сообщали, что службы безопасности перехватили переговоры организованной преступной группировки, в которых в качестве возможной цели фигурирует также премьер-министр Марк Рютте.

Старшая дочь короля Амалия учится в Амстердамском университете. 

"Она не выходит из дома. Это серьезным образом повлияло на ее жизнь. Конечно, это значит,  что она не живет в Амстердаме и не может свободно выходить на улицу. Это тяжелые последствия. У нее нет студенческой жизни, как у других.  Но я должна сказать, что горжусь тем как она справляется с ситуацией", — рассказала королева-консорт Максима. 

Премьер-министр Марк Рютте назвал новости "ужасными". "Сообщения вызывают большую тревогу, прежде всего, в отношении Амалии. Я должен добавить, что ничего не могу сказать об этих угрозах. Но могу вас уверить, что все вовлеченные в это делают все возможное, чтобы обеспечить ее безопасность", — заявил глава правительства. 

В полиция и прокуратуре Нидерландов пока не комментируют информацию об угрозе.