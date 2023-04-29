Эквадор объявил членов преступных группировок террористами

Эквадор объявил членов организованных преступных группировок террористами, что даст военным больше полномочий в борьбе с ними. Только за последний год уровень умышленных убийств в стране вырос почти в два раза - до 25 на сто тысяч жителей.

Эквадор объявил членов организованных преступных группировок террористами, что даст военным больше полномочий в борьбе с ними, не дожидаясь введения чрезвычайного положения)

Эта мера была принята Советом общественной и государственной безопасности на заседании с участием президента страны Гильермо Лассо.

«Совет общественной безопасности рекомендует президенту Республики издать исполнительный указ, устанавливающий неотложные и эффективные принудительные меры, включающие даже применение летального оружия для борьбы с этой серьезной угрозой, затрагивающей народ Эквадора», - заявил министр безопасности Вагнер Браво.

Число убийств в Эквадоре неуклонно растет с 2017 года. Только за последний год уровень умышленных убийств вырос почти в два раза - до 25 на сто тысяч жителей.

Кровопролитные войны между наркокартелями не прекращаются и в тюрьмах. По официальным данным, с февраля 2021 года в тюрьмах погибли более 400 заключенных.

Эквадор расположен между Колумбией и Перу, крупнейшими в мире производителями кокаина. Считается, что местные преступные группировки тесно связаны с мексиканскими картелями Синалоа и Халиско.