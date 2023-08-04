Авиаудар по собору в Одессе: разоблачение заявлений о фейках

Это уже не первый случай, когда прокремлевские аккаунты распространяют ложные утверждения, чтобы откреститься от жертв и разрушений, нанесенных войсками РФ.

Был ли авиаудар по собору в Одессе инсценировкой? Так утверждают некоторые пользователи Twitter, демонстрируя видеозапись, которая, по их мнению, является доказательством. Но так ли это на самом деле?

Спасо-Преображенский собор на юге Украины был поврежден в результате российского авиаудара в конце июля. Две человека погибли, 22 получили ранения. В последующие дни волонтеры помогали расчищать завалы.

Однако некоторые пользователи соцсетей утверждают, что атака была инсценировкой, публикуя низкокачественные кадры из репортажа Sky News о том, как люди расчищают завалы после удара.

Они утверждают, что, поскольку женщина без проблем переносит то, что по их мнению, является бетонными блоками, является доказательством того, что авиаудар был фальшивкой.

Один из пользователей Twitter даже заявил: "Это все кино", предположив, что люди в репортаже - актеры, несущие реквизит из фильма.

Выполнив обратный поиск изображений, мы нашли оригинальный репортаж, подготовленный Rudaw, это медиа-портал, базирующийся в иракском Курдистане.

На видеозаписи лучшего качества видно, что женщина держит в руках материал, состоящий из маленьких белых пузырьков, похожий на полистирол. Этот материал широко используется в строительстве в качестве изоляции и является достаточно легким.

Другие эксперты, в том числе британской компании Logically, также пришли к аналогичным выводам.

Июльская атака стала вторым случаем, когда Спасо-Преображенский собор стал жертвой российского военного удара. Церковь была взорвана в 1936 году и восстановлена в 2000-х годах.

Это уже не первый случай, когда прокремлевские аккаунты распространяют ложные утверждения, чтобы откреститься от жертв и разрушений, нанесенных войсками РФ.

Так, например, утверждается, что война в Украине срежиссирована. Эти ложные утверждения полностью игнорируют тот факт, что с начала войны в Украине погибли более 9000 мирных жителей, в том числе 500 детей, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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