ЮНЕСКО: "Масштаб воздействия на исторический центр Одессы превышает первоначальные оценки"

Миссия ЮНЕСКО осмотрела часть поврежденных после российских ударов зданий в Одессе. Среди наиболее пострадавших — Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и Одесский литературный музей.

Масштаб ущерба, нанесенного историческому центру Одессы в результате российских ударов, превышает первоначальные оценки.

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К такому выводу пришла комиссия ЮНЕСКО после осмотра части поврежденных зданий.

По словам главы представительства организации в Украине Кьяры Децци Бардески, уже подготовлен список из 52 зданий. Среди наиболее пострадавших — Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и Одесский литературный музей.

После визита стало ясно, что масштабы воздействия на исторический центр города превышают первоначальные оценки Кьяра Децци Бардески глава представительства ЮНЕСКО в Украине

Подробные результаты работы миссии будут собраны в отчете, который будет опубликован в декабре на встрече участников Гаагской конвенции 1954 года. Но уже сейчас ЮНЕСКО мобилизовала срочное финансирование для первых работ по восстановлению.

В ночь на 23 июля российские войска осуществили массированную атаку по территории Одессы и области. По данным властей, всего было выпущено 19 ракет различного типа.

Удар в том числе пришелся и на исторический центр Одессы, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.