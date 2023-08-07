Зеленский: "Наш воздушный щит будет гарантировать безопасность всей Европы"

Президент Украины отметил важность превосходства ВСУ в небе над Украиной и выразил надежду на скорую поставку американских истребителей F-16
Воздушный щит Украины будет гарантировать безопасность всей Европы. Поэтому очень важно, чтобы ВСУ имели превосходство в небе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем последнем обращении.
Он также выразил надежду, что вскоре Киев получит американские истребители F-16. Обучение украинских военных, как ожидается, начнется в августе. Сами же истребители страна получит не раньше 2024 года.
В свою очередь Москва обвинила Киев в нанесении ударов по двум мостам, соединяющих оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом.
В Институте изучения войны считают это частью кампании ВСУ по перехвату, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.
В то же время в Джидде завершился саммит по Украине. Более 40 стран на уровне советников по нацбезопасности обсуждали возможности мира, в частности — как объединить мирные планы, предложенные разными странами, с "10 пунктами" Зеленского.
Участники договорились о сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины, но никаких принципиальных заявлений не сделали.