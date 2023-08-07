Зеленский: "Наш воздушный щит будет гарантировать безопасность всей Европы"

Президент Украины отметил важность превосходства ВСУ в небе над Украиной и выразил надежду на скорую поставку американских истребителей F-16

Воздушный щит Украины будет гарантировать безопасность всей Европы. Поэтому очень важно, чтобы ВСУ имели превосходство в небе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем последнем обращении.

Он также выразил надежду, что вскоре Киев получит американские истребители F-16. Обучение украинских военных, как ожидается, начнется в августе. Сами же истребители страна получит не раньше 2024 года.

Мы сделаем все возможное, чтобы украинский воздушный щит стал сильнее. Здесь, в нашем небе, мы можем доказать, что террор проигрывает. Все вместе мы можем это доказать — все партнеры. Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы Владимир Зеленский президент Украины

В свою очередь Москва обвинила Киев в нанесении ударов по двум мостам, соединяющих оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом.

В Институте изучения войны считают это частью кампании ВСУ по перехвату, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.

В то же время в Джидде завершился саммит по Украине. Более 40 стран на уровне советников по нацбезопасности обсуждали возможности мира, в частности — как объединить мирные планы, предложенные разными странами, с "10 пунктами" Зеленского.

Участники договорились о сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины, но никаких принципиальных заявлений не сделали.