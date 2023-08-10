Россия усиливает давление на линии фронта

Украинские власти отдали приказ эвакуировать не менее 37 сел в Харьковской области. Пятая часть страны по-прежнему оккупирована Россией.

В десятках сел Харьковской области на северо-востоке Украины идёт эвакуация. Администрация Купянска посоветовала своим жителям выехать в четверг утром из-за «сложной ситуации с безопасностью и увеличения числа взрывов».

РЕКЛАМА

Российская армия была выбита из Купянска и его окрестностей почти год назад. В последние недели войска РФ возобновили наступление, и в четверг заявили, что «улучшили свои позиции».

Игорь Конашенков, пресс-секретарь минобороны РФ:

"В ходе наступательных действий под Купянском штурмовые группы Западной группы войск улучшили свои позиции на переднем крае линии фронта".

Украинская сторона сообщает об участившихся атаках в приграничных районах, и даже президент Зеленский открыто признает, что прогресс идет медленно.

Антон, украинский солдат:

"Их в три раза больше, чем нас. Поэтому мы не можем двигаться вперед быстро, даже если бы очень хотели".

Борис, украинский солдат:

”Это не игра и не просто новость в газете. Так что, на мой взгляд, мы не движемся слишком медленно или слишком быстро. Мы движемся так, как можем".

Тем временем продолжается и война беспилотников. Все чаще мишенью становится территория, удерживаемая Россией. Москва утверждает, что сбила 13 украинских БПЛА.

Киев со своей стороны, сообщает, что в прошлый четверг были уничтожены семь российских дронов иранского производства.