Новый удар по Запорожью: разрушена гостиница

По словам гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун, она и ее сотрудники не раз останавливались в разрушенной гостинице. Российские СМИ и военные блогеры утверждают, что она использовалась в качестве базы ВСУ

В четверг вечером по украинскому городу Запорожье был нанесен новый российский удар. По последним данным, в результате удара погиб один человек, 16 получили ранения, в том числе дети.

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По данным украинских СМИ, целью обстрела была гостиница, в которой не раз останавливались сотрудники гуманитарной организации ООН. "Это совершенно недопустимо", - заявила представитель ООН Дениз Браун.

В то же время российские СМИ и военные блогеры утверждают, что гостиница использовалась в качестве базы ВСУ.

Запорожье уже несколько дней подряд подвергается российским ударам. За день до этого при обстреле погибли 3 человека, 9 получили ранения, было повреждено несколько гражданских зданий, в том числе многоквартирные дома, церковь и несколько небольших магазинов.

В Москве и Московской области, а также в аннексированном Крыму, в последние дни произошло сразу несколько атак беспилотников. Один из них был сбит в небе над Одинцово утром в пятницу.

Минобороны РФ сообщает об успешном отражении 24 атак на Купянском и Донецком направлениях.

В Харьковской области, в районе города Купянска, украинскими властями была объявлена "обязательная эвакуация". По данным местных властей, в этом районе находится около 12 тыс. мирных жителей (по сравнению с 57 тыс. до войны). В Киеве ситуацию оценивают как "угрожающую", поскольку российская армия "сформировала наступательную группировку и пытается продвинуться вперед" в этом районе с целью наступления на удерживаемый Украиной город Купянск, являющийся важным железнодорожным узлом.