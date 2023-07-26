«Окно возможностей»: Украина борется с коррупцией

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Усилия Украины по борьбе с коррупцией являются частью борьбы, которая только ускорилась после полномасштабного вторжения России и подачи официальной заявки на вступление в ЕС

С начала полномасштабного вторжения России на Украину Киев обращается к Западу с призывами поддержать войска на фронте оружием, а после окончания войны — помочь с обеспечением будущего страны.

Киев желает вступить в ЕС и НАТО, но этого было бы нелегко добиться, даже если бы Украина не находилась в состоянии войны. Для успеха нужна не только победа в войне, конца которой пока не видно, но и перестройка основ украинского общества и государственного управления.

Так или иначе, Киев прилагает все свои силы для того, чтобы выполнить требования. Одного из ключевых — борьба с коррупцией.

Десятилетняя борьба с коррупцией

Украина стала официальным кандидатом на вступление в ЕС вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор, по данным Брюсселя, Киев выполнил два из семи требований для вступления в блок. В их число входят реформы в области СМИ и судебной системы.

Оставшиеся требования включают борьбу с отмыванием денег, ослабление влияния олигархов и борьбу с широко распространенной коррупцией.

По данным Transparency International, Украина занимает второе снизу место по уровню коррупции среди стран Европы, опережая лишь Россию.

Judges of the Supreme Court of Ukraine vote to remove the head of the court Vsevolod Kniaziev during the session in Kyiv,. AFP

По мнению Яна Бонда, директора по внешней политике Центра европейских реформ, «В борьбе с наследием того пути, по которому она расставалась с коммунизмом, Украина добилась меньшего прогресса, чем многие страны Центральной и Восточной Европы». Киев лишь «относительно недавно [осуществил] масштабную реформу, направленную на борьбу с такими явлениями, как коррупция в судебной системе».

В 2013 году, всего за год до незаконной аннексии Крыма Россией, Украина набрала 25 баллов из 100 по Индексу восприятия коррупции Transparency International.

Нулевой балл, которого в настоящее время нет ни у одной страны, означает, что широкомасштабная коррупция полностью заменила правительство государства.

Для сравнения: в России этот показатель составляет 28 баллов, в Северной Корее — 17, в Нидерландах — 80 баллов.

Окно возможностей" для борьбы с коррупцией

Однако с 2013 г. Украина поднялась в рейтинге Transparency International. В прошлом году она получила 33 балла, но все еще отстает на девять пунктов от Венгрии, занимающей самое низкое место среди стран ЕС.

По мнению Александра Калитенко, юридического советника Transparency International Ukraine, за последнее десятилетие нетерпимость к коррупции в обществе усилилась.

Monuments to Kyiv's founders burn as anti-government protesters clash with riot police in 2014. AP Photo

Калитенко считает, что Украина может быстро справиться с коррупцией и выполнить требования ЕС, несмотря на полномасштабное вторжение России и низкий сегодняшний рейтинг.

«Мы видим, что многие дела [о коррупции] передаются в суд, обсуждаются в СМИ, — говорит Калитенко, — и это очень хороший знак: даже во время полномасштабного вторжения антикоррупционная инфраструктура продолжает работать и доказывать свою эффективность».

Он добавил, что так называемая «Революция достоинства», незаконная аннексия Крыма и полномасштабное вторжение России открыли «окно возможностей» для борьбы с коррупцией:

«До „Революции достоинства» большинство украинцев мирились с коррупцией. Но сейчас мы видим принципиальные изменения в лучшую сторону. Теперь они не терпят коррупцию».

По словам Калитенко, поток денег и помощи в Украину — как после незаконной аннексии Крыма, так и после полномасштабного вторжения — заставил больше людей задумываться о том, куда идут средства. В период с 2021 по 2022 год доля людей, считающих коррупцию неоправданной, выросла с 40% до 64%.

Ukrainians light candles at a memorial for people killed in clashes with security forces in Kyiv's Independence Square in 2013 AP Photo

Ещё один толчок к борьбе с коррупцией

После полномасштабного вторжения России Украина активизировала свои усилия по борьбе с коррупцией, чтобы соответствовать стандартам ЕС.

Она восстановила антикоррупционную схему после истечения срока ее действия в 2017 году. Недавно были выбраны новые руководители антикоррупционных институтов — Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Администрация президента Украины Владимира Зеленского также уволила ряд местных и национальных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. А сотрудники САП и НАБУ провели громкие аресты коррупционеров.

European Commission President Ursula von der Leyen, Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy and European Council President Charles Michel walk together AP Photo

Однако, несмотря на эти достижения, а также на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что необходимо подготовиться к вступлению в блок всего за два года, некоторые лидеры ЕС подчеркивают, что Украине предстоит пройти ещё долгий путь, прежде чем она станет членом ЕС.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для вступления Украины в ЕС могут потребоваться десятилетия.

Хорватии и Румынии, например, потребовались годы для вступления в блок: Загребу — 10 лет после подачи заявления о вступлении, Бухаресту — 12 лет. Ни одна из стран на момент вступления не вела войны.

По словам Яна Бонда, выполнение требований ЕС «Особенно сложно в военное время, когда у правительства, скажем честно, достаточно других приоритетов».

Если Украина станет членом ЕС в указанные Шмыгалем сроки, она станет пятой по величине страной в ЕС и государством с самым низким ВВП на душу населения в блоке.

В 2021 году, до начала полномасштабного вторжения, ВВП Украины составлял около 4 000 евро на душу населения, что намного ниже самого бедного члена Европейского союза — Болгарии, ВВП которой составляет 10 000 евро на душу населения.