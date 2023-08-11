Фестиваль Sziget: "Остров свободы" открыл свои двери

В этом году музыкальный фестиваль празднует свой 30-летний юбилей. Хедлайнеры в этом раз: Билли Айлиш, Дэвид Гетта, Florence and The Machine и Imagine Dragons

В Будапеште на острове Обуда открылся один из крупнейших музыкальных фестивалей SZIGET, который в этом году празднует свой 30-летний юбилей.

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"Вход на островной фестиваль, К-мост, наконец-то полон людей. 50 сцен, более 1000 концертов. Вот что ожидается в ближайшие 6 дней", — отмечает корреспондент Euronews Золтан Шипошедь.

В лайнапе от громких имен поп- и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки. Хедлайнерами шестидневного марафона станут Билли Айлиш, Дэвид Гетта, Florence and The Machine и Imagine Dragons.

Ежедневная пропускная способность фестиваля достигает 90 тысяч человек. основной наплыв, ожидается в выходные

Это не про музыку, не про людей, не про вибрации, не про алкоголь и не про вечеринки. Это все в одном месте, на одном острове. Острове свободы Зик гость из Франции

Sziget ("остров" на венгерском языке), выбранный в 2012 и 2015 годах как лучший в Европе по версии European Festival Awards, "стремится в этом году вернуть свое прежнее сияние", — объяснил директор фестиваля Тамаш Кадар.