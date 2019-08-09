"Сигет": музыка и немного политики

В Будапеште набирает обороты музыкальный фестиваль "Сигет". В пятницу днем посетители настраивались на Туве Лу и Мартина Гаррикса. Но "Сигет", как оказалось, это - не только развлечения.

Пищу для размышлений дает правительство Венгрии, вспоминая тридцатую годовщину с момента перехода страны от коммунистического режима к многопартийной системе. Размещенные на фестивальных полянах плакаты рассказывают о тех событиях, при этом ненавязчиво напоминая о достижениях в то время молодого политика Виктора Орбана. Туристке из Нидерландов это показалось интересным: "В моей стране люди больше знают о Германии, о Берлинской стене и тому подобном... А судя по этим плакатам, все как-будто началось в Венгрии".

А еще здесь вспоминают о том, как работала милиция. Контроль за гражданами, наказание за отступление от стандартов... Действия актеров, одетых в форму стражей порядка тех лет, вызвали у посетителей неоднозначную реакцию:

"Они такие милые в этой своей униформе".

"Все, что сейчас происходит с венгерской партией Фидес, взятый партией в некотором роде фашистский вектор, дает нам возможность оценить нашу демократию. Примеры людских судеб показывают, чем может обернуться приход к власти диктатора, который потом развернется в полную силу. Это позволяет увидеть определенные перспективы".

"Мы из России, привыкли к таким вещам. Это забавно..."

Габор Танач, Еuronews: "Хотя программы фестиваля, спонсором которых выступает венгерское правительство, несколько выделялись на фоне общего настроения, в конце концов, они органично вписались в мероприятие, приветствующее многообразие".