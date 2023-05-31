Катар усиливает заботу о природе и делает ставку на молодых

Забота об окружающей среде через устойчивый образ жизни - не новая концепция, она передается из поколения в поколение в разных культурах и этносах. И Катар - не исключение. В стране развиваются экологические инициативы - часто с опорой на традиции и с одновременным привлечением новых технологий.

Рамадан в стиле эко

Во время месяца Рамадан в Дохе группа людей при поддержке Катарского фонда позаботилась о том, чтобы ифтар - вечерняя трапеза, завершающая пост после захода солнца - оказывал минимальное воздействие на окружающую среду.

"Этот ифтар особенный, потому что мы стремимся к безотходному производству, - говорит Саймон Джонс, эксперт по вовлечению и активации в Qatar Foundation, - никаких пищевых отходов и никаких отходов упаковки. Упаковка является компостируемой и биоразлагаемой, а все избыточные пищевые отходы попадают в отдельный бак, компостируются и затем используются повторно".

Рамадан - время для личных размышлений, но он также укрепляет связи между общинами. Для организации ифтара с нулевым воздействием потребовались совместные усилия, чтобы обеспечить переработку всех материалов для снижения углеродного следа общины.

"Как только люди заканчивают трапезу, они встают, выходят на улицу и находят два отдельных контейнера, - рассказывает Джонс. - Один - для сухих отходов, то есть упаковки от еды. Другой контейнер - для остатков пищи. Пищевые отходы собираются и поступают в компостную машину. Они обрабатываются в течение 24 часов, затем оставляются на 14 дней, после чего превращаются в компост".

Этот ифтар с нулевым воздействием - одна из многих экологичных инициатив, которые проводятся по всему городу. В 2018 году Аиша Аль Маадид 2018 запустила инициативу Greener Future, ориентированную на молодых жителей Катара. "Я хочу заботиться об окружающей среде, распространять информацию, - отмечает Аль Маадид. - При этом я не осуждаю людей, а объясняю им, почему важно защищать окружающую среду, нашу планету. У нас нет другой планеты, нет планеты Б".

Основательница проекта Greener Future беседует с корреспондентом Euronews. Euronews

Защита планеты является ключевой задачей 17 Целей устойчивого развития ООН, принятых в 2015 году. Для их достижения на местном уровне Овейс Аль Салахи помог запустить SDGeneration Network - единственную в Персидском заливе инициативу ООН по внедрению передового опыта под руководством молодежи.

"Все начинается с осознания целей, проблематики, с понимания того, какие решения мы можем предложить, - комментирует он. - Важность присутствия молодых людей за столом переговоров - то, во что я твердо верю. Совместная работа и достижение единых целей - отличный первый шаг на пути к устойчивому развитию".

Жизнь в гармонии с природой

Идея брать от окружающей среды только то, что нам нужно, имеет очень глубокие корни в исламе. Али Талеб Аль Хензаб владеет фермой в часе езды к западу от Дохи. Он убежден, что знания предков, а также коренных общин бедуинов могут с пользой применяться сегодня.

Euronews побеседовал с ним. "Мы рассматриваем растения как фабрики по производству кислорода. Не дай Бог, чтобы наш скот оказался под угрозой из-за отсутствия растительности! Мы культивируем различные растения и деревья, чтобы защитить скот, климат и качество воздуха", - рассказывает Али. По его словам, экология должна начинаться с общей культуры. "Люди, которые идут в пустыню, не должны наносить ущерб окружающей среде, мы должны оставить это место таким, какое оно есть", - поясняет Али. Он рассказывает о выверенном веками подходе к культивации флоры: "Мы высаживаем растения в почву в соответствии с их происхождением: горным растениям место в горах, пустынным - в пустыне и так далее. Мы также выбираем деревья во время вегетационного периода, учитывая расположение звезд, ищем районы с осадками. Такой подход позволяет снизить количество внимания и заботы, которые им требуются".

Али вспоминает, что научился береженому отношению к природе у деда. "Всю свою жизнь я прожил с ним, он научил меня многому. Начиная с того, что природная среда - это наш дом, ядро нашего существования. Поэтому, насколько это возможно, мы должны сохранять запасы воды и водоносные горизонты, беречь деревья". Али продолжает: "Мы брали из земли то, что было нужно, а остальное не трогали ради будущих поколений, именно это и есть устойчивое развитие. Мы работали, следуя этому принципу инстинктивно".

По словам мужчины, необходимо активно привлечь к борьбе за климат молодых. "Современная молодежь - центр нашего существования, это наше будущее, наши работник, - напоминает он. - Очень важно дать им понять, что окружающая среда принадлежит им и их потомкам. Когда в будущем наши дети столкнутся с экологическими проблемами, немедленных решений может не быть. Так что дам общий совет: сажайте деревья. Будь то у реки, на цветущих полях или даже на крышах домов - сажать деревья необходимо, потому что от них зависит наша жизнь".

Прощай, одноразовый пластик

Одноразовая пластмасса и упаковка - самый большой виновник миллионов тонн отходов, которые оказываются в мировом океане и на свалках. Решение по их сокращению - переход на экологически чистые варианты. В Катаре все больше компаний отказываются от пластика. Стартап Enavra ориентирован именно на них: здесь производят биоразлагаемые столовые приборы из компоста и пищевых отходов. Идея родилась в 2019 году, когда соучредители компании Сауд Аль Эмади и Абдулла Шаат были еще студентами инженерных специальностей. "Мы часто посещали кафе, где были бумажные соломинки, очень неудобные для использования", - рассказывает Сауд Аль Эмади, соучредитель Enavra. - Тогда мы предложили владельцам предоставить жизнеспособную экологическую замену, и они были очень заинтересованы".

После тестирования различных материалов Сауд и Абдулла обнаружили, что семена авокадо требуют гораздо меньше времени для естественного разложения, чем другие материалы. Это натолкнуло молодых предпринимателей на идею. "Семена авокадо, будучи одним из основных отходов, содержат ключевой компонент, который делает их компостируемым и биоразлагаемым биопластиком", - говорит Аль Эмади.

На сегодняшний день бизнес успешен. С завода биоразлагаемые столовые приборы Enavra поступают в бары и рестораны по всему Катару.

"Переходя на продукцию Enavra, вы выбираете продукт премиум-класса, экологически чистый и разлагаемый в течение года, - размышлят Шаат, еще один соучредитель стартапа, - Таким образом, вы помогаете сохранить окружающую среду и уменьшить количество пластиковых отходов. Кроме того, вы выбираете продукт, цена которого очень конкурентоспособна по сравнению с другими экологически чистыми аналогами".

Вторая жизнь пластиковой бутылки

От переработки к повторному использованию. В другом районе Дохи Виктория Хамаде занимается обработкой заказов для своего бизнеса Refill2Save. Этот стартап призывает людей повторно использовать пластиковые бутылки, наполняя их моющими средствами - от мыла для рук до стирального порошка и средства для мытья полов. Виктория продает свою продукцию, обращаясь непосредственно к конечному потребителю: она установила заправочную станцию в своем автомобиле.

Мобильная заправка Виктории Хамаде: сюда можно принести пустую тару. Euronews

"Поскольку мы хотим быть мобильными, мы должны быть доступны не только в Дохе, но и в соседних муниципалитетах, - поясняет она. - Мы просим наших клиентов изменить свой менталитет, а значит, должны быть удобными".

Виктория мечтает вернуть общество к культуре повторного использования. "Десятилетия назад именно так мы и поступали, - вспоминает она. - Мы использовали стеклянные бутылки для молока и других продуктов. Затем появилась культура одноразового пользования, она стала преобладающей. Я хочу, чтобы мы вернулись к тому, как делали раньше".