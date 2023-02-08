Катар: читающая страна

В этом выпуске программы Qatar 365 мы глубоко погружаемся в мир литературы.

Катар - страна, которая страстно любит читать. По меньшей мере в дюжине библиотек, а также в книжных магазинах, подобных этому, хранится огромное количество книг и знаний. И, как выяснила Лайла Хумайра, появляются новые инициативы, направленные на то, чтобы сделать чтение увлекательным для людей всех возрастов, где бы они ни находились.

Одним из основных столпов программы Катара "Видение 2030" является чтение и образование. Эта глава в истории страны уже написана, и кому, как не будущему поколению, воплощать ее в жизнь.

В достижении этой цели помогает общенациональная кампания "Катар читает" (Qatar Reads). Ее цель - дать каждому ребенку на каждом этапе его жизни инструменты для расширения его сознания с помощью книг.

Нада Бахзад, старший специалист по развитию программ, Qatar Reads: "Программа семейного чтения - это флагманская программа кампании "Катар читает". Это самая крупная программа, на которую подписано более 1100 детей. Основной целью было побудить их к чтению и выбрать книги, которые лучше всего подходят для этих возрастных групп. Каждый месяц они привлекают детей к чтению на разные темы. Каждый месяц мы доставляем им на дом пакет с двумя книгами - английской, арабской или двуязычной - по одной на каждом языке. Мы также доставляем им списки с заданиями и комиксы, основанные на определенной теме каждого месяца".

Программа относительно новая, но уже есть положительные результаты и долгосрочные преимущества.

Нада Бахзад:"Мы обнаружили, что число детей, которые любят читать, значительно увеличилось. Это ежедневная привычка. И одна из самых важных вещей для нас - то, что это стало семейным занятием, в котором участвуют родители, их братья и сестры. Таким образом, вы видите, что мы вовлекаем не только детей, но и всю общину. И мы показываем им, что чтение - это ключ, оружие к процветающему будущему".

От подписки на книги до книжных клубов. Эта ежемесячная инициатива, выдвинутая сообществом, поощряет чтение, но для занятых взрослых. Эти дамы называют свой книжный клуб "Королевы чтения" (The Reading Malikats). Его основательница Трейси Джордж создала эту группу, чтобы лучше освоиться в новом городе.

Трейси Джордж, основательница клуба The Reading Malikats: "Когда я приехала в Доху, я начала спрашивать, где находится ближайший книжный салон, и все отвечали: "Что? Что это?" Тогда я сказала: "Давайте начнем". Мы отправились на женский форум. Я спросила: "Кто-нибудь хочет?" В следующий момент я получила поток женщин, которые говорили: "Да, да, да, да, да, да". И я сказал: "Хорошо, давайте сделаем это".

Объединенные любовью к книгам, "Королевы чтения" встречаются раз в месяц, чтобы поделиться своими мыслями о книге, которую они вместе выбрали.

Книжные клубы становятся все более популярными в Катаре, и такие места, как это кафе в районе Жемчужина в Дохе, обеспечивают идеальную обстановку для любителей чтения. В преддверии этой встречи члены книжного клуба погрузились в страницы книги "Девушки из Эр-Рияда".

Еuronews:

"Итак, дамы, что вы думаете о книге?"

Амани: "Я думаю, что мы все можем согласиться, что "Девушки из Эр-Рияда" стала нашей любимой книгой в 2022 году".

Именно благодаря таким разнообразным книгам члены клуба могут расширить свой репертуар чтения и познакомиться с миром, которого не знают.

Кристин Леанг, член клуба The Reading Malikats: "В современном обществе люди больше читают социальные сети, чем реальные книги. Поэтому я думаю, что те из нас, кто любит читать книги, должны убеждать других людей читать книги. Вы попадаете во вселенную, во вселенную автора, и вас побуждают интерпретировать, думать. Так что чтение - это удивительный и активный способ постижения мира".

Работы Куммам Аль Маадид, вероятно, будут обсуждаться в одном из будущих книжных клубов. Она - первая в Катаре женщина, написавшая фэнтези на английском языке. Недавно мы встретились с ней, чтобы обсудить волшебные миры, которые она создает, пытаясь справиться с личными трудностями.

Аадель Халим, Еuronews: "Куммам, вы очень открыто говорите о психическом здоровье, утверждая, что депрессия завладела вашей душой. Ваш первый роман, "Потерянная роза", посвящен этому. Как вы решили переломить сложную ситуацию?"

Куммам аль Маадид, автор: "Эта история должна была выйти наружу. Поэтому я наслаждалась ее написанием. Но потом. Я так боялась выпустить ее, боялась того, что люди узнают, что у меня на уме. Но потом я подумала - я выпущу ее, она должна быть выпущена, и я помогу людям. Потому что знание того, что у меня была депрессия, очень помогло мне и изменило мою жизнь. Потому что я знала, что что-то было не так, и я знала, как это исправить. Так что знание - сила. Поэтому я хочу дать это людям".

Аадель Халим: "Вы сказали, что волшебные миры, которые вы создаете, дают вам смелость встретиться лицом к лицу со своими демонами. Как это?"

Куммам аль Маадид:_"Потому что, когда вы помещаете, например, воображаемое... Если, скажем, у вас депрессия, вы представляете ее, например, в виде существа, такого как кошка или какого-то еще, и вы разговариваете с ним и понимаете, что это... Вы как-то очеловечиваете его. Таким образом, вам легче с этим справиться. Людей всегда пугает неизвестность. _

Так что для меня это просто... Это то, с чем я жила, читая книги, особенно "Гарри Поттера", "Властелина колец" и другие. Я обнаружила, что это реальный инструмент. Так почему бы и мне не дать свою историю людям в качестве такого инструмента? И один из моих любимых моментов в моей карьере, когда одна моя читательница-подросток пришла ко мне и сказала: "Вы помогли мне справиться с депрессией". И я подумала: "В этом моя суть, в этом мое предназначение".

Аадель Халим: "Вы сказали, что писательское искусство придало вам смелости для поиска лучших ресурсов. Как, по-вашему, можно лучше решить проблемы психического здоровья в этом регионе?"

Куммам аль Маадид: "Я думаю, что все сильно изменилось с тех времен, когда я училась в университете, примерно в 2008-2009 годах. Чем больше ты знаешь, тем лучше себя чувствуешь. Потому что, например, если у вас грипп или что-то еще, но вы не знаете, это COVID или H1N1 или просто сезонный грипп, вы не будете знать, какое лекарство вам нужно. То же самое происходит и с психическим здоровьем. Чем больше мы нормализуем это, чем больше мы говорим, что это нормально - у всех нас это есть - тем больше мы сможем получить необходимую помощь".

Аадель Халим:"Когда вы решили опубликовать свои рассказы, у вас были сомнения. Вы боялись обнажить свой разум и свою душу и что вас осудят за это. Сомневаетесь ли вы до сих пор как писатель? И как были приняты ваши работы?"

Куммам аль Маадид: "Я помню это. Мне было так страшно. Это было за неделю до выхода моего первого романа, который должен был дебютировать, и я подумала, что людям, может быть, им не понравится, что я пишу фэнтези, знаете, скорее средневековый европейский стиль. Кроме того, я пишу по-английски. Здесь, в Дохе, я пишу в совершенно новом жанре. Так что я боялась осуждения. Но когда книга вышла, большинство людей, которые на самом деле являются моими читателями, - взрослые, подростки и люди в возрасте двадцати лет, приняли ее очень хорошо, и я была так счастлива. А некоторые сказали: "О, вы открыли нам дверь, чтобы мы тоже писали в этом жанре, нам нравятся эти книги".

Аадель Халим: "И, наконец, что вы хотите сказать тем, кто, возможно, захочет пойти по вашим стопам?"

Куммам аль Маадид: "Знаете, не думайте об успехе. Не думайте о том, чтобы написать бестселлер или стать следующей Джоан Роулинг - просто будьте верны своей истории. Сядьте, напишите, и после этого все придет само собой".

Написать рассказ - это одно, а опубликовать его - совсем другое. Сюда, в издательство "Роза", мы заглянули, чтобы узнать больше об этой части бизнеса. Давайте проверим.

В 2013 году профессор Айша Джассим Аль-Кувари была автором, искавшим катарского издателя. Теперь, десять лет спустя, она сама является издателем, поддерживающим местных авторов.

Айша Джассим Аль-Кувари, основатель издательства "Роза": "Наше сообщество - это то, для кого мы публикуем эти книги. Одна из проблем - это преемственность и поддержка, которая поможет нам продолжать достигать этих целей".

Первое частное издательство страны надеется обогатить культурную жизнь, поддерживая местных авторов и представляя разнообразный ассортимент арабских книг, а также пропагандируя важность чтения в катарском обществе.

Аль-Кувари открыла издательство Roza в 2017 году, став первой женщиной-издателем в Катаре. К этой ответственности она относится серьезно.

Айша Джассим Аль-Кувари, основательница издательства Roza: "Издательство Roza было основано во имя молодежи и духа молодежи и начало свою деятельность, чтобы наполнить арабскими голосами арабскую библиотеку и всемирную библиотеку. Работать в области издательского дела и книгоиздания очень трудно, но мы продолжаем. Наша цель - чтобы мир читал то, что написано в Катаре".

Тем временем в кафе Moka Caffe в районе Жемчужина эти любители книг вносят свой вклад в то, чтобы больше жителей Катара увлеклись чтением с помощью бесплатных книг.

Жан Байаборда, основательница организации "Книжные феи Катара". "Мы привнесли в это немного волшебства. Например, у нас есть наклейка и книга, как эта, после прочтения книги мы наклеиваем вот такую наклейку, она гласит: "Возьмите эту книгу, прочитайте ее и оставьте следующему". Мы прикрепляем ленточки и прочее, и там есть надпись "бесплатная книга". Потом мы оставляем их в общественных местах, чтобы люди могли их найти".

Книжные феи зародились в Великобритании. Жан Байаборда привезла эту идею сюда (в Катар) в 2017 году и затем была приглашена стать официальной "Книжной феей Катара". Сейчас насчитывается 17 000 книжных фей в более чем 100 странах.

Жан Байаборда: "Для меня простая радость - слова: "О, мне нравится эта книга, надеюсь, вы тоже ее полюбите". Вот так просто, на самом деле. Так что, да, речь идет о том, чтобы объединить людей и поделиться своей страстью с другими".

Она говорит, что сейчас в Дохе более 20 книжных фей, которые развезли более 500 книг по всему городу.

Дженни Порси, книжная фея: "Эта идея - рассеивать книги по Дохе - на самом деле хороша. Даже если ты не знаешь, кто подарил книгу, после прочтения ты можешь оставить ее где-нибудь, чтобы кто-то другой смог ее прочитать".

Возможность приносить пользу и при этом сохранять анонимность - именно поэтому многие книжные феи охотно отдают свое свободное время, чтобы распространять радость чтения.

Перла Рема Боте, книжная фея: "Когда я, например, иду в кафе и получаю бесплатную книгу, это здорово, потому что это как сюрприз: "Ого, у меня подарок!" И я могу прочитать ее и узнать что-то новое".

В издательстве "Роза" Аль-Кувари уже опубликовала более 200 арабских книг и надеется побудить больше местных авторов взяться за перо.

Айша Джассим Аль-Кувари: "Когда мы создаем книгу, мы инвестируем в человеческий мозг, мы создаем поколения. Мы оставляем значимое культурное наследие для будущих поколений".