В аннексированном Крыму обстреляны два моста, важные для России

Эксперты американского Института изучения войны прокомментировали удары, нанесенные украинскими войсками по Чонгарскому и Геническому мостам. По мнению аналитиков, речь идет о создании условий для контрнаступательных операций.

Украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам на важнейших для России направлениях, соединяющих аннексированный Крым и оккупированную Херсонскую область, что вынудило российские подразделения перенаправить движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

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Пострадали автомобильный мост через Генический пролив (российские источники утверждают, что ударами частично разрушена его секция) и Чонгарский мост на трассе М-18, соединяющей Джанкой и Мелитополь.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Чонгарском мосту уже идет ремонт и что транспорт перенаправляют через КПП "Армянск" и "Перекоп" по трассам М-17 (Армянск-Олешки) и Т2202 (Армянск-Новая Каховка).

Большая часть, если не весь российский автотрафик между Крымом и Херсонской областью будет, таким образом, вынужденно проходить вдоль 20-километрового участка трассы М-17 между Ишунем и Армянском или в непосредственной близости от него. Это - серьезное "узкое" место в российском наземном сообщении.

Институт изучения войны ISW дeлится наблюдениями: российские пути сообщения вдоль Т2202 к северо-западу от Крыма и особенно маршруты по основным и магистральным дорогам к югу от Новой Каховки - ближе к украинским позициям в верхней части Херсонской области и во многих случаях находятся в пределах артиллерийской дальности от удерживаемого украинцами западного берега реки.

Удары по мостам вдоль важнейших российских путей сообщения - часть украинской кампании, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций, считают эксперты ISW.