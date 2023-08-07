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В аннексированном Крыму обстреляны два моста, важные для России

Очередной комментарий от Института изучения войны.
Очередной комментарий от Института изучения войны. Авторское право Euronews
 euronews

Эксперты американского Института изучения войны прокомментировали удары, нанесенные украинскими войсками по Чонгарскому и Геническому мостам. По мнению аналитиков, речь идет о создании условий для контрнаступательных операций.

Украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам на важнейших для России направлениях, соединяющих аннексированный Крым и оккупированную Херсонскую область, что вынудило российские подразделения перенаправить движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные. 

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Пострадали автомобильный мост через Генический пролив (российские источники утверждают, что ударами частично разрушена его секция) и Чонгарский  мост на трассе М-18, соединяющей Джанкой и Мелитополь.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Чонгарском мосту уже идет ремонт и что транспорт перенаправляют через КПП "Армянск" и "Перекоп" по трассам М-17 (Армянск-Олешки) и Т2202 (Армянск-Новая Каховка).

Большая часть, если не весь российский автотрафик между Крымом и Херсонской областью будет, таким образом, вынужденно проходить вдоль 20-километрового участка трассы М-17 между Ишунем и Армянском или в непосредственной близости от него. Это - серьезное "узкое" место в российском наземном сообщении.

Институт изучения войны ISW дeлится наблюдениями: российские пути сообщения  вдоль Т2202 к северо-западу от Крыма и особенно маршруты по основным и магистральным дорогам к югу от Новой Каховки - ближе к украинским позициям в верхней части Херсонской области и во многих случаях находятся в пределах артиллерийской дальности от удерживаемого украинцами западного берега реки.

Удары по мостам вдоль важнейших российских путей сообщения -  часть украинской кампании, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций, считают эксперты ISW.

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