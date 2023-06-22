ЦБ Великобритании и Турции повысили ключевую процентную ставку

Euronews

Повышение процентной ставки в Британии и Турции привело к падению основных индексов

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 5%, что привело к спаду ведущих фондовых индексов Великобритании. Это решение вызвало опасения насчет замедления британской экономики.

В первую очередь на повышение ставки резко отреагировали банковский сектор, а также сферы недвижимости и строительства. Их акции упали на 2 %.

Практически синхронно процентную ставку повысил и Центральный банк Турции - впервые за 27 месяцев. Она повышена почти вдвое: с 8,5% до 15% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора. Последний раз ставку в Турции повышали весной 2021 года — до 19%, после чего ЦБ или сохранял ее, или снижал.

Целью ужесточения денежно-кредитной политики стало ограничение инфляции, как объясняет руководство ЦБ Турции. Подобные меры будут «усиливаться постепенно по мере необходимости до тех пор, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции», отмечается в релизе.