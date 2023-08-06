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Миграционный кризис

Остров в Средиземном море
Остров в Средиземном море Авторское право ALBERTO PIZZOLI/AFP or licensors
 Viktoria Sinkevich

По сообщению властей Италии, береговая охрана спасла 57 мигрантов с двух затонувших прошлой ночью в открытом море лодок. Со ссылкой на выживших спасатели сообщили о 30 пропавших без вести. На данный момент найдены тела двух погибших

По сообщению властей Италии, береговая охрана спасла 57 мигрантов с двух затонувших прошлой ночью в открытом море лодок. 

Со ссылкой на выживших спасатели сообщили о 30 пропавших без вести. На данный момент найдены тела двух погибших. 

Третья лодка разбилась о скалы вблизи острова Лампедуза. Сильный ветер и мощные волны осложняли операцию по спасению двадцати оставшихся в живых и пытавшихся удержаться на рифе мигрантов. 

Игнацио Счинту, сотрудник итальянского Красного Креста на Лампедузе, сообщил, что во временном пункте размещения, рассчитанном на 400 человек, в настоящий момент находятся 2450 мигрантов.

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