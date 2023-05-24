ООН: количество беженцев в 2022 году достигло 100 миллионов

В прошлом году число беженцев достигло 100 миллионов, свыше 115 миллионов человек столкнулись с острым голодом, главным образом из-за войн и вооруженных конфликтов, сообщил на заседании Совета Безопасности генсек ООН Антониу Гутерриш.

В 2022 году число беженцев, спасающихся от боевых действий, насилия, преследований и нарушений прав человека, достигло 100 миллионов. Такие данные привел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, которое было посвящено защите мирных жителей в зонах вооруженных конфликтов.

Глава ООН подчеркнул, что гуманитарные организации, оказывающие помощь гражданскому населению, нередко сталкиваются с угрозами и препятствиями, которые затрудняют их работу.

Он напомнил, что войны и конфликты ведут к росту цен на товары первой необходимости, в том числе – продукты питания, к голоду в странах, где идут боевые действия, и проблемам в сфере продовольственной безопасности в разных регионах мира.

Вторжение России в Украину привело к росту цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире Антониу Гутерриш генсек ООН

"Боевики уничтожают посевы и воруют скот; взрывные устройства заполонили плодородные земли; рынки не могут функционировать, взлетают цены. Вторжение России в Украину привело к росту цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире, что имело чудовищные последствия для беднейших слоев населения мира", – напомнил Гутерриш.

Совет Безопасности ООН призывает к защите гражданского населения в зонах конфликтов.

"В ноябре прошлого года страны мира приняли политическую декларацию о защите гражданского населения путем ограничения или воздержания от применения взрывного оружия в населенных районах. Я призываю все государства присоединиться к этой декларации и превратить ее в реальные действия. В декабре Совет Безопасности принял резолюцию 2664, цель которой - не допустить, чтобы санкции ООН причиняли вред гражданскому населению и препятствовали гуманитарной деятельности", - заявил глава ООН.

Глава ООН призвал все государства и все стороны конфликтов соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру.