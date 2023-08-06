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Россия выпустила ночью десятки ракет по Украине

Разрушения в Бородянке. Архивное фото.
Разрушения в Бородянке. Архивное фото. Авторское право Jae C. Hong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Всю ночь в Украине звучали сирены воздушной тревоги. По данным СБУ, сбиты 30 крылатых ракет и 27 ударных БПЛА.

В Москве заявили, что атака украинского морского дрона на российский танкер в Керченском проливе не останется без ответа. 

В течение всей ночи в Украине звучали сирены воздушной тревоги. По данным СБУ, сбиты 30 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников.

В эти выходные в Джедде проходят международные консультации по украинской "формуле мира". Россия приглашение не получила.

"Всего там представлены 42 страны. Разные континенты, разные политические подходы к глобальным делам. Но всех объединяет приоритет международного права...И именно для этого Украина предложила "формулу мира", потому что международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен", —  сказал президент Украины Владимир Зеленский. 

Минобороны РФ заявляет о захвате населенного пункта в Луганской области, где идут тяжелые бои. 

Под российские ракетные удары попали завод авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье, а также центр переливания крови в Харьковской области.

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