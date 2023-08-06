Ракетные удары по территории Украины

Авиаудары, которые Россия регулярно наносит по Украине, в значительной степени рассматриваются как ответ на атаки украинских беспилотников на российские военно-морские объекты и знаковые места в Москве

Минувшей ночью Россия нанесла серию ракетных ударов по территории Украины.

Авиаудары, которые российские военные силы регулярно наносят по Украине, в значительной степени рассматриваются как ответ на атаки украинских беспилотников на военно-морские объекты РФ и знаковые места в Москве.

В воскресенье Россия нанесла еще один массированный ракетный удар по авиабазам на западе страны. Это произошло на следующий день после нападения Украины на российский танкер. Украинские ВВС заявили, что им удалось сбить 30 из 40 крылатых ракет и все беспилотники "Шахед" иранского производства, использованные российскими войсками.

Владимир Зеленский сообщил, что управляемая бомба попала в центр переливания крови в Купянском районе. Президент Украины назвал это нападение военным преступлением:

— Российская управляемая авиабомба против центра переливания крови в Украине. Сегодня вечером, населенный пункт Купянск Харьковской области. Сообщается о погибших и раненых. Мои соболезнования! Наши спасатели тушат пожар.

В воскресенье утром московский аэропорт Внуково приостановил полеты. Это произошло после того, как по сообщению Минобороны РФ, в Подольском районе Подмосковья средствами российских ПВО был сбит беспилотник.

В последний раз полеты в аэропорту прекращались 30 июля в связи с тем, что два беспилотника были сбиты российскими системами ПВО и упали на деловую зону "Москва-Сити".

На видеозаписи, опубликованной в воскресенье на канале Telegram группировки "Вагнер", Евгений Пригожин рассказал о тактике ведения боевых действий в Украине. Он так же раскритиковал действия Минобороны России и подчеркнул, что с 5 августа его группа находится в "полной боевой готовности"

Пригожин также сказал, что, по его оценкам, площадь, взятая под контроль украинской армией, превысила 100 кв. км. Это случилось по его мнению из-за того, что российская армия не прилагает достаточных усилий для противодействия украинцам. Он также добавил, что военнослужащие "Вагнера" готовятся "выполнять те задачи", которые перед ними поставлены, и что "никто не может запретить русскому человеку защищать его землю - это не в праве ни министра обороны, никого, только господа Бога".