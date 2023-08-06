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В Тель-Авиве палестинец застрелил полицейского

Израильская полиция на месте нападения
Израильская полиция на месте нападения Авторское право Maya Alleruzzo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Палестинец убил полицейского в Тель-Авиве, ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламский джихад"

42-летний полицейский был убит в результате вооруженного нападения в субботу вечером в Тель-Авиве. Как сообщается, двое патрульных мотоциклистов остановили подозрительного палестинца, который открыл по ним огонь.

Один сотрудник был тяжело ранен и скончался в больнице, другой застрелил нападавшего.

Его идентифицировали как 27-летнего жителя Дженина. Он оставил предсмертную записку.

Позднее ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламский джихад", заявив, что убитый террорист входил в состав ее боевого подразделения "Бригады Аль-Кудс".

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