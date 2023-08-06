В Тель-Авиве палестинец застрелил полицейского

Палестинец убил полицейского в Тель-Авиве, ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламский джихад"

42-летний полицейский был убит в результате вооруженного нападения в субботу вечером в Тель-Авиве. Как сообщается, двое патрульных мотоциклистов остановили подозрительного палестинца, который открыл по ним огонь.

Один сотрудник был тяжело ранен и скончался в больнице, другой застрелил нападавшего.

Его идентифицировали как 27-летнего жителя Дженина. Он оставил предсмертную записку.

Позднее ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламский джихад", заявив, что убитый террорист входил в состав ее боевого подразделения "Бригады Аль-Кудс".