Нигер: сторонники правящей хунты вышли на акцию протеста

В ЭКОВАС заявили, что военное вмешательство в ситуацию в Нигере - последнее средство

В столице Нигера Ниамее сотни сторонников правящей хунты вышли на улицы в знак протеста против иностранного вмешательства. Акция прошла в день празднования независимости Нигера.

Переворот поддержали Мали и Буркина-Фасо, где так же власть захватили военные.

Страны ЭКОВАС дали путчистам неделю, чтобы восстановить гражданскую власть. В противном случае сообщество западноафриканских государств обещало принять все возможные меры. Срок истекает шестого августа.

В среду региональный блок заявил, что что военная интервенция - последнее средство. ЭКОВАС ввел санкции в отношении Нигера, которые осудил лидер путчистов.

Абдурахман Тчиани, лидер переворота:"Они нацелены на то, чтобы унизить силы обороны и безопасности Нигера, сам Нигер и его народ. В действительности, их экономические и финансовые санкции были введены преднамеренно, чтобы создать условия для дальнейшего обнищания нашего населения, чтобы остановилась вся работа, что негативно скажется на жизни граждан Нигера".

Санкции, возможно, уже оказывают влияние. На рынке в Ниамее покупатели говорят, что цены заметно выросли.

Тем временем Франция заявила, что завершила эвакуацию своих граждан и европейцев из других стран. Аналогичные действия предпринимают и другие западные государства. Соединенные Штаты и Великобритания объявили о частичной эвакуации своих посольств в Нигере.