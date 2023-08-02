Первые группы эвакуированных из Нигера иностранцев прибыли в Италию и Францию

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Эвакуация европейских граждан из Нигера проходит на фоне сильного давления со стороны ЭКОВАС, которое не исключает применения силы против путчистов, если те восстановят гражданскую власть

Более ста человек эвакуированных из Нигера, где неделю назад произошел военный переворот, прибыли в Италию. В международном аэропорту Рим-Чампино их встречал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Этим рейсом были вывезены американцы, итальянцы и представители других национальностей.

Проводит эвакуацию и Франция. В Нигере, где растут антифранцузские настроения, проживают порядка 1200 французов. Воспользоваться предложением Франции и и улететь на ее самолетах рекомендовала своим гражданам Германия.

Эвакуация европейских граждан проходит на фоне сильного давления со стороны ЭКОВАС - Экономического сообщества западноафриканских государств. Лидеры регионального блока не исключают применения силы против путчистов, если те не восстановят гражданскую власть. При этом глава МИД Италии Таяни исключил военное вмешательство в конфликт стран Запада.

Со 2 по 4 августа в Абудже министры обороны стран ЭКОВАС будут обсуждать ситуацию в Нигере.

Путчисты в Нигере пользуются поддержкой Мали и Буркина-Фасо - стран, где также правят военные и которые заявили, что любое вооруженное вмешательство в ситуацию в Нигере будет расценено как объявление войны.

Нигерская хунта, обвиняющая Францию в желании осуществить военное вмешательство, направила своего эмиссара в Мали, (бывшую французскую колонию), для анализа ситуации. Париж отвергает обвинения в подготовке интервенции.