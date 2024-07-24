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МОК одобрил заявку Французских Альп на проведение зимней Олимпиады-2030

Олимпийские кольца над Альбервилем, 1992 год
Олимпийские кольца над Альбервилем, 1992 год Авторское право Mark Lennihan/1992 AP
Авторское право Mark Lennihan/1992 AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Заявка Французских Альп, поддержанная президентом Макроном, условно одобрена МОК в качестве места проведения зимних Олимпийских игр 2030 года

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Международный олимпийский комитет назвал Французские Альпы местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года - хотя и с определенными условиями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон помог представить заявку членам МОК и заверил, что национальное правительство, которое будет сформировано после летних Игр 2024 года в Париже, возьмет на себя все организационные гарантии, которые еще должны быть подписаны.

Члены МОК приняли гарантии Макрона и проголосовали за их одобрение: 84 - "за", 4 - "против", при 7 воздержавшихся.

Национальные правительства стран, принимающих Олимпийские игры, должны официально подтвердить свои финансовые обязательства и обязательства по обеспечению безопасности, которые необходимы для организации и проведения игр.

МОК установил крайний срок - 1 октября, чтобы следующий премьер-министр Франции подписал документ, гарантирующий ключевые обещания по проекту 2030 года. Избранное в этом месяце Национальное собрание должно ратифицировать этот документ к 1 марта, сказал президент организации Томас Бах.

До запланированной церемонии открытия зимних Игр 2030 года остается всего 5 с половиной лет, и это самый короткий срок подготовки в истории современных Олимпийских игр.

Французская заявка была единственным кандидатом и представляет собой проект, в центре которого - горнолыжные курорты во французских Альпах и ледовые спортивные объекты в прибрежном городе Ницца.

При этом Макрон и французские чиновники признают, что на проведение зимних игр помжет повлиять изменение климата.

"Мы должны изобрести новую модель, устойчивую, для людей, живущих в горах, - сказал Макрон в своей речи. - Мы верим в будущее зимних игр. Мы верим в будущее наших гор".

Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье признал, что будущее будет непростым: "Сегодня мы не катаемся на лыжах так, как катались в прошлом. Изменение климата - это реальность, которая влияет на горы. Мы хотим быть оптимистами, но при этом реалистами". В то же время Мюзелье пообещал, что ОИ-2030 станут самыми экологичными в истории "в масштабах человечества“.

Ранее Франция трижды принимала зимние Олимпийские игры: в 1924 году в Шамони, в 1968 году в Гренобле и в 1992 году в Альбервиле.

В среду Международный олимпийский комитет также утвердил американский Солт-Лейк-Сити в качестве места проведения зимних Игр 2034 года.

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