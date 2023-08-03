Трамп готовится к слушаниям в Вашингтонском суде

Дональд Трамп готовится к судебным слушаниям в Вашингтоне (округ Колумбия) по обвинению в попытке отменить результаты президентских выборов в США 2020 года с целью остаться у власти.

За пределами здания суда в Вашинтоне усилены меры безопасности, хотя у Трампа есть возможность присутствовать по видеосвязи.

Экс-главе Белого дома предъявлены обвинения по четырём пунктам, включая заговор с целью обмана США, фальсификацию свидетельских показаний и нарушение прав граждан.

Это историческое событие - впервые бывший президент обвиняется в распространении лжи - это всего лишь одно из трёх дел против Трампа.

Есть ещё два - одно за неправильное обращение с секретными файлами, другое за фальсификацию деловых записей, чтобы скрыть выплату крупной суммы за молчание порнозвезде.

А прокуратура в Джорджии может возбудить четвертое уголовное дело в связи с обвинениями в попытке опровергнуть результаты выборов 2020 года.

Эти юридические проблемы возникают в то время, как Трамп проводит кампанию за возвращение в Белый дом.

В настоящее время он является явным лидером в конкурсе Республиканской партии по выбору следующего кандидата в президенты, а последние опросы общественного мнения показывают, что он и действующий президент Джо Байден набирают 43%.