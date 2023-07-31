Сотрудник Трампа явился в суд

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Суд по делу Трампа должен начаться в мае будущего года.

Управляющий недвижимостью в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде Карлос де Оливейра явился в суд в Майами. Ему были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Следователи полагают, что он попытался удалить записи с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго летом прошлого года, чтобы скрыть информацию от ФБР. Его также обвиняют в даче ложных показаний во время допроса.

Суд по делу Трампа должен начаться в мае будущего года.