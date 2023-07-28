Трампу предъявлены новые обвинения по делу о секретных документах

Следствие считает, что бывший президент пытался скрыть важные свидетельства.

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено новое обвинение в рамках дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. По версии ФБР, политик пытался скрыть свидетельства о доставке бумаг в его особняк в Мар-а-Лаго.

Трамп, как сказано в обвинительном заключении, просил удалить соответствующие записи с камер видеонаблюдения. По этому пункту вместе с бывшим президентом фигурантами дела стали его личный помощник Уолт Наут и управляющий поместьем Карлос де Оливейра.

В обвинительном заключении уже в общей сложности 40 пунктов. Трампу грозит уголовная ответственность из-за того, что он не вернул после окончания президентского срока ряд секретных документов. ФБР заявляло об обнаружении у политика не менее 14 ящиков с конфиденциальной информацией.