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В браке премьер-министра Канады и бывшей фотомодели Софи Грегуар родились трое детей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо расходится с женой после 18 лет брака. Об этом он сам сообщил в Инстаграме, отметив, что к такому решению они пришли "после множества многозначительных и сложных бесед".

Супруги подписали соглашение о раздельном проживании. Оно предполагает урегулирование отношений или вопросов, связанных с опекой над детьми и финансами, но не означает автоматический развод.

Трюдо и бывшая фотомодель и телеведущая Софи Грегуар познакомились еще в школе. Они поженились в 2005 году. В браке у них родились трое детей.