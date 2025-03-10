Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады

Правительство Канады возглавит Марк Карни, бывший глава Центрального Банка. Он сменит на этом посту Джастина Трюдо.

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Марк Карни станет следующим премьер-министром Канады после того, как правящая Либеральная партия избрала его своим новым лидером. Ему предстоит вести непростые переговоры с США о тарифах. В своем выступлении Карни обозначил жесткую позицию по отношению президенту США Дональду Трампу.

Марк Карни, лидер Либеральной партии: "Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику. Дональд Трамп, как мы знаем, ввел необоснованные пошлины на то, что мы строим, на то, что мы продаем, и на то, как мы зарабатываем на жизнь. Он атакует канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему добиться успеха".

На фоне торговой войны с США Карни выступает за более тесное сотрудничество с Европой и Азией. Он заявил, что его правительство продолжит противостоять экономической политике Трампа.

Марк Карни, лидер Либеральной партии: "Канадское правительство справедливо приняло ответные меры в виде наших собственных пошлин, которые окажут максимальное воздействие на Соединенные Штаты и минимальное - на Канаду. Мое правительство будет сохранять наши пошлины до тех пор, пока американцы не проявят к нам уважение".

Марк Карни - видный экономист, получивший образование в Гарварде. Он возглавлял Банк Канады с 2008 по 2013 год. Затем, в течение семи лет был управляющим Банком Англии. В последние несколько месяцев Карни был советником Джастина Трюдо по экономике. Он критиковал бывшего премьера за его действия в этой области.

Трюдо объявил об отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии. Следующие парламентские выборы в Канаде должны состояться не позднее 20 октября. На данный момент опросы общественного предсказывают поражение Либеральной партии, которая потеряла свою популярность.