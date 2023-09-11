Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не может вылететь из Индии

By Euronews

Как сообщают канадские власти, "механическую неисправность" лайнера премьера не смогли устранить за ночь.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден продлить свое пребывание в Индии после саммита G20 в Нью-Дели из-за поломки самолета, подтвердили в воскресенье канадские власти.

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Трюдо вместе с делегацией и представителями СМИ прибыл в Индию в пятницу и должен был вернуться в Канаду в воскресенье после возложения венка к мемориалу символа индийской независимости Махатмы Ганди, но из-за "механической неисправности" ему пришлось остаться на неопределенный срок.

"Самолет "столкнулся с техническими трудностями", которые "не удалось устранить за одну ночь", — говорится в заявлении офиса г-на Трюдо. "Наша делегация останется в Индии до тех пор, пока не будут приняты альтернативные меры".

Присутствие г-на Трюдо на G20 было менее афишируемым, чем некоторых его коллег по G7, и проходило на фоне напряженных отношений между Канадой и Индией.

Нью-Дели обвиняет Оттаву в том, что она закрывает глаза на деятельность радикальных сикхских националистов, стремящихся к созданию отдельного сикхского государства на севере Индии.

Это не первый случай проблем с лайнером Трюдо.

В октябре 2016 года самолет с Трюдо на борту был вынужден вернуться в Оттаву через 30 минут после взлета. Премьер направлялся в Бельгию на подписание договора о свободной торговле Канады с Евросоюзом.

В 2019 году борт №1 врезался в стену во время буксировки в ангар в Онтарио, получив значительные повреждения. Его заменили на другой лайнер, но и с ним произошел инцидент. В декабре того же года по пути в Лиссабон на саммит НАТО, самолет вынужденно сел в Лондоне из-за проблем с одним из двигателей.

В июле федеральное правительство объявило о подписании соглашения на сумму примерно 3,6 миллиарда долларов по замене стареющего флота.