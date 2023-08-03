Папа Франциск встретился с жертвами сексуального насилия в церкви

Euronews

За последние 70 лет жертвами сексуального насилия в стенах португальской церкви стали около 5000 мальчиков и девочек. Епископы первоначально отказались отстранить названных злоумышленников от служения или выплатить компенсацию пострадавшим.

Папа римский Франциск встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей в Португалии, и осудил реакцию католической иерархии страны.

Понтифик затронул тему скандала в первый день своего визита в Лиссабон.

Франциск признал, что многие священники и монахини в странах с некогда процветающими приходами чувствуют усталость от своего призвания.

Это часто усугубляется разочарованием и гневом, с которым некоторые люди относятся к Церкви, порой из-за нашего плохого свидетельства и скандалов, омрачающих ее лицо и призывающих нас к смиренному и постоянному очищению, начиная с мучительного крика жертв, которые всегда должны быть приняты и выслушаны Франциск папа римский

После своего выступления Франциск более часа общался вдали от камер с 13 жертвами насилия.

В феврале группа экспертов, нанятая епископами Португалии, сообщила, что с 1950 г. жертвами сексуального насилия в стенах церкви стали около 5000 мальчиков и девочек.

После опубликования документа епископы первоначально отказались отстранить названных злоумышленников от служения или выплатить компенсацию пострадавшим.

На этой неделе Португалия принимает Всемирный день молодежи, уже четвертый для папы Франциска.

Католический фестиваль был учрежден Иоанном Павлом II в 1980-х годах для привлечения молодежи в Церковь.

В воскресенье Франциск отслужит заключительную мессу.