Euronews

Папа римский Франциск прибыл в Лиссабон на празднование Всемирного дня молодёжи

86-летний папа Франциск прибыл в Лиссабон в среду утром с пятидневным визитом, посвященным Всемирному дню молодежи (ВДМ). На этом фестивале молодых верующих, преимущественно католиков, ожидается до миллиона участников со всех континентов.

Самолет понтифика приземлился на военном аэродроме Лиссабона. В полдень папа Франциск выступил с обращением к руководству Португалии и представителям гражданского общества. В конце дня он встретится с местным духовенством.

В программе визита также посещение католического святилища Девы Марии в городе Фатима.