Удары российских БПЛА по Киевской области

Euronews

Воздушная тревога вновь звучала во многих областях Украины. Киев в очередной раз подвергся атаке российских дронов.

Киев в очередной раз подвергся атаке российских дронов, которые проникли в город одновременно с разных направлений. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко утверждает, что все воздушные цели - более 10 БПЛА - "были своевременно обнаружены и уничтожены силами и средствами ПВО".

Мэр Киева заявил, что в результате нападения на столицу пострадали несколько районов, в том числе оживленный Соломенский, где находится международный аэропорт. Здесь обломками дронов поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. Вспыхнул пожар в частном доме, который был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.

Рано утром в среду российские беспилотники атаковали также порт и зернохранилища на юге прибрежной Одесской области Украины, на некоторых из них начался пожар.

Рано утром в среду российские беспилотники атаковали также порт и зернохранилища на юге прибрежной Одесской области Украины, на некоторых из них начался пожар. Один дрон был сбит и над Сумской областью.

Сообщается, что при атаке использовались иранские ударные беспилотники "Shahed-136/131". Их пуски осуществлялись с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БПЛА.