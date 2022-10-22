Иранские дроны в небе Украины

Специалисты-взрывотехники наблюдают иранские беспилотники в небе над Николаевым. Российские войска предпочитают запускать их ночью, поэтому только на рассвете спасатели могут получить полную картину нанесенного ущерба.

С начала войны в Украине Александр обезвреживает неразорвавшиеся ракеты, гранаты и бомбы. В сентябре он впервые столкнулся с иранскими беспилотниками. Александр говорит, что это примитивный, но, тем не менее, чрезвычайно опасный аппарат.

Александр Кривобог, сапер:

— Это термобарическое оружие, которое воспламеняет воздух. Даже если сам дрон нанесет небольшой ущерб зданию, велика вероятность воспламенения, которое вызовет масштабные разрушения.

Остатки "Шахедов" и других обезвреженных боеприпасов собираются и осматриваются. Специалисты выяснили, что оружие из Ирана, страны, находящейся под санкциями, оснащено деталями из Польши, Италии и других западных стран

Боеголовки дронов разбрасывают сотни маленьких бомб на большой территории. Только некоторые из них взрываются сразу.

Александр Кривобог, сапер:

— Я полагаю, что нам понадобится много лет, десятилетий, может быть, даже столетий для того, чтобы сделать эту территорию снова безопасной.

Объем работы саперов растет непрерывно. Отступающие российские войска оставляют хитроумно заложенные взрывные устройства. Александр опасается, что даже после окончания войны они продолжат убивать людей.