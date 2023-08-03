Киев вторую ночь подряд подвергся атаке дронов-камикадзе

Euronews

Это восьмая подряд атака украинской столицы и 820-я с начала полномасштабного российского вторжения

В ночь на четверг Киев снова подвергся массированной российской атаке беспилотников. Как заявляют власти, на подлете к украинской столице средствами ПВО были сбиты около 15 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что нынешняя атака стала восьмой подряд и 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения.

Чиновник отметил, что данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Во время предыдущей ночной атаки на Киев были повреждены нежилые помещения. Средствами ПВО были сбиты более 10 беспилотников типа "Шахед".

Сигналы об угрозе воздушных ударов также звучали в северных, центральных, восточных и южных областях страны.

Кроме того, ночным обстрелам из тяжелой артиллерии подверглась Днепропетровская область.

По словам местных властей, в результате пострадали две школы и четыре частных дома, а также сети одного из транспортных предприятий и линии электропередачи.

В свою очередь Минобороны РФ заявляет об успешном отражении 12 атак противника на Донецком направлении. Также в ведомстве утверждают, что Украиной была предпринята попытка атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.