Война в Украине: дроны-камикадзе и "грязная бомба"

Сотни тысяч украинских домов, школ и больниц обесточены в преддверии зимы: недавние серии российских атак на инфраструктуру Украины с применением иранских беспилотников-камикадзе "Shahed-136" оставили национальную энергетическую систему в руинах. Президент Владимир Зеленский, утверждающий, что Россия купила у Ирана еще 2 тысячи беспилотников, предупредил Израиль (и весь мир) о последствиях такого сотрудничества.

"Как вы думаете, чем Россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, совсем не деньги, а российское содействие ядерной программе. Вероятно, именно такой смысл их альянса, альянса, которого просто не было бы, если бы ваши политики приняли всего одно решение, о котором просила Украина", - сказал Зеленский. По его словам, можно лишить смысла альянс России и Ирана, если Украина и Израиль будут действовать вместе.

Израиль ранее заявил, что не планирует поставлять Киеву вооружение, а передача системы ПВО "Железный купол" стала бы "переходом границ". Но израильтяне передали украинцам разведданные, необходимые для сбивания иранских дронов.

Тем временем Россия продолжает переселение жителей Херсона перед лицом наступающих украинских войск. Киев называет это насильственной депортацией.

МИД РФ обвинил Украину в намерении приступить к изготовлению "грязных" бомб.

"У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений в Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую "грязную" бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьёзные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Большинство европейских лидеров обещают продолжать поддерживать Украину, каким бы ни был исход конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал запустить "план Маршалла" по восстановлению страны, которой "суждено стать полноправным членом Европейского Союза".