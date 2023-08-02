Законы об оружии: пойдёт ли Европа по стопам США?

Сторонники либерализации оружейного законодательства считают, что владение огнестрельным оружием – это "показатель свободного и открытого общества" и защита от "авторитарного дрейфа" правительств.

"Если у граждан на руках оружие, стране гораздо сложнее скатиться к авторитаризму, ведь у людей появляется возможность сопротивляться", – такое мнение в интервью Euronews высказал Андреа Фаваро.

Итальянец входит в Firearms United – общеевропейское лобби, которое, как утверждается, объединяет более 100 млн законопослушных владельцев оружия.

Это движение стремится смягчить законодательство, касающееся огнестрельного оружия в Европе, приблизив континент к американской практике.

"Мы не руководствуемся идеологическими соображениями", – говорит он. – Я либертарианец. Но среди нас есть и консерваторы, и левые. Все мы просто хотим, чтобы законы об оружии соответствовали здравому смыслу".

Одним из "вдохновляющих" примеров для Фаваро и его соратников является Чешская Республика. По сравнению с другими европейскими странами, здесь действуют относительно мягкие ограничения, и чешские граждане могут получить оружие и носить его в общественных местах, если они отвечают определенным критериям.

Чешские законодатели "уделяют особое внимание проверке тех, кто получает лицензию. Большинство законов об оружии сосредоточены на технических мелочах и совершенно не учитывают суть", – утверждает лоббист.

"Позволить хорошим людям защищать себя"

Фаваро владеет тремя пистолетами, тремя винтовками и ружьём. По его словам, возможность носить с собой огнестрельное оружие защищает людей от насильственных преступлений, особенно тех, "которые по своей природе совершаются против случайных жертв".

Однако эксперты яростно оспаривают утверждение о том, что оружие защищает людей.

"У фанатов огнестрельного оружия весьма романтическое представление о том, что если бы можно было раздать всем стволы, то мир стал бы безопаснее. Это чистой воды неправда", – говорит доктор Брайан Вуд из Международной сети по борьбе со стрелковым оружием (IANSA).

Исследования показывают, что в районах с более высоким уровнем владения оружием количество преступных нападений не снижается. Более того, по данным обзора, проведенного Гарвардским университетом, доступность оружия коррелирует с большим количеством убийств.

"В чём тут свобода?"

Сторонники либерализации законодательства об оружии в Европе уверены, что, помимо повышения уровня безопасности, оружие "делает людей более свободными".

Вот что говорит представитель организации Firearms UK, выступающей за защиту прав на огнестрельное оружие: "Владение оружием – показатель свободного и открытого общества и способности людей жить на своих условиях, стремясь к собственному счастью".

"Когда в обороте находится много оружия, уровень смертности и травматизма значительно выше", – парирует Вуд. – "В чём тут свобода?"

Эксперт по торговле оружием, работавший в Amnesty International, также указал на риски для наиболее уязвимых членов общества: "Высокий уровень насилия с применением огнестрельного оружия приводит к тому, что женщины и девочки, молодые и пожилые люди чувствуют, что не могут безопасно ходить по улицам".

Оружейный магазин в штате Колорадо, 20 июля 2014 год. Brennan Linsley/AP

"Владение оружием не делает общество более опасным, – возражает Фаваро, – о чем свидетельствуют такие страны, как Швейцария или Чехия, где любой гражданин может приобрести огнестрельное оружие, и многие не отказывают себе в этом. При этом обе страны являются одними из самых безопасных в мире".

Согласно Глобальному индексу мира 2023 года, Чехия занимает 12-е место в мире по уровню безопасности. Выше нее в рейтинге находятся такие страны, как Ирландия, Австрия и Исландия, в которых законы об оружии значительно жёстче.

"Европейские страны с высоким уровнем владения оружием, как правило, придерживаются верховенства закона, уважают права человека, их полицейская политика в основном довольно этична, и в них, как правило, низкий уровень насилия", – отмечает Вуд.

Гражданскому населению не нужно оружие, чтобы решить свои проблемы. Брайан Вуд Международная сеть по борьбе со стрелковым оружием (IANSA)

Фаваро считает, что даже в тех случаях, когда трагедии со стрельбой всё же происходят, виновато не оружие. По его мнению, средства массовой информации несут определённую ответственность за этот феномен.

Митинг "Защитим вторую поправку" у здания мэрии Остина, штат Техас, 2 июня 2018 года. Jay Janner/Austin American-Statesman via AP

"Законы об оружии неэффективны в борьбе с массовыми шутингами, потому что стрелки закупаются на чёрном рынке, используют самодельное оружие или обманом получают у властей лицензию", – утверждает итальянец.

В США в 50-60-е годы можно было заказать по почте пулемёт с ленточным питанием, а в школах никто не стрелял. Сегодня же разные экстремисты и люди, считающие себя в чём-то обиженными обществом, знают, что если они устроют стрельбу, их действия будут освещаться СМИ, их лицо будет повсюду, их мотивы и идеи будут обсуждаться миллионами. Андреа Фаваро Firearms United

По мнению активиста, журналисты должны "сообщать факты, но опускать имя и мотивы убийцы, не показывать его лицо, уделяя место жертвам и людям, которые пытались его остановить".

Несмотря на то, что массовые расстрелы привлекают к себе большое внимание, они составляют лишь относительно небольшую часть от общего числа смертей, связанных с применением оружия в США. Большинство из них происходит в результате самоубийств, убийств и несчастных случаев.

По данным Everytown, за восемь лет, с 2015 по 2022 год, в США в результате шутингов погибли или получили ранения более 19 тысяч человек.

Более чем в два раза больше людей – 48 830 – были застрелены в целом при тех или иных обстоятельствах только в 2021 году, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Защита от фашизма?

Организация Firearms United была создана в 2016 году в ответ на попытки ЕС ввести более строгие правила обращения с огнестрельным оружием после терактов в Париже.

Нападавшие использовали автоматы АК-47 и взрывчатку, убив 130 человек и ранив сотни других, что стало одним из самых смертоносных терактов на территории Франции со времён Второй мировой войны.

Фаваро подверг критике те положения директивы ЕС, которые предусматривают усиление контроля над полуавтоматическим оружием: "Это прекрасный пример закона, который ничего не делает для снижения уровня насилия, но при этом несправедливо ухудшает положение любителей спортивной стрельбы, которые не играют никакого отношения к насильственным преступлениям".

Стихийный мемориал у парижского ресторана Petit Cambodge, где за несколько дней до этого произошёл теракт, 17 ноября 2015 года. AP Photo

Хотя использовавшиеся винтовки были списанным оружием, легально купленным в Словакии и переделанным для стрельбы боевыми патронами, законодательство ЕС специально ужесточило правила приобретения такого оружия и упростило его отслеживание.

Фаваро указал на фашистское прошлое своей страны, отметив, что действующие в ней законы об огнестрельном оружии восходят к эпохе Муссолини.

Любой авторитарный режим в качестве одной из первых мер вводит жёсткий контроль над оружием, и Италия не стала исключением. Андреа Фаваро Firearms United

"Гражданское владение оружием очень важно, особенно на континенте, который породил все худшие режимы XX века", – уверен оружейный лоббист.

Этот аргумент не убедил доктора Вуда, который заявил, что не существует устойчивой корреляции между высоким уровнем владения оружием и политическими свободами.

Некоторые из наиболее "вооружённых" обществ, такие как Афганистан, Йемен и Ирак, имеют авторитарных и коррумпированных правителей.

"Свободный контроль над оружием в США связан с историей войны за независимость страны и необходимостью защищаться от имперских держав, – говорит Вуд, – но история пошла дальше, и сейчас другая общественная ситуация".