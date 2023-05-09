Сербия: у населения есть месяц на сдачу незаконного оружия

Euronews

Президент Александр Вучич заявил, что количество огнестрельного оружия у населения будет сокращено на 90%, а наказания за преступления в его применением и незаконным сокращение будут ужесточены

Сербские дети, за исключением учеников начальных классов, возвращаются к занятиям после недавней трагедии. Во все 1800 школ страны направлены полицейские патрули.

Президент Александр Вучич потребовал сократить на 90% количество огнестрельного оружия в обороте у населения — на его добровольную сдачу дается месяц. Он также добавил, что парламент введет более жесткие наказания за преступления, связанные с применением и незаконным хранением оружия.

Александр Вучич, президент Сербии:

— Меры таковы, что завтра мы начнем конфискацию незаконного огнестрельного оружия. У людей есть месяц, чтобы сдать оружие и боеприпасы без последствий. Никто не будет спрашивать, откуда у вас это оружие. Просто сдайте его. Вот и все".

После сразу двух массовых расстрелов подряд — одного в белградской школе и другого в сельской местности — в обществе растет гнев против правительства.

Звучат призывы к отставке министров и закрытию контролируемых государством основных СМИ, которые пропагандируют насилие и часто принимают у себя осужденных военных преступников.

Марина, протестующая:

— Необходимо перестроить систему с нуля, в том числе и систему образования. Я мать двух школьников, и я хочу, чтобы они жили в лучшее время, чем я, в 1990-е, 2000-е и сегодня".

Радован Боичич, пенсионер:

— Вся атмосфера в обществе была создана системой, а именно "первым человеком", главным инициатором этой сербской трагедии.

В Сербии самый высокий уровень владения оружием на душу населения в Европе: примерно 39 из 100 жителей страны хранят дома огнестрельное оружие.