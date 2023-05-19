Алгоритм YouTube предлагает юным геймерам сотни видео о серийных убийцах и обращении с оружием

Инструкции по сборке автоматов, стрельба в школах и пропаганда насилия – в исследовании американской НКО утверждается, что видеохостинг рекомендует детям, интересующимся видеоиграми, опасный контент.

Существует ли связь между насилием с применением огнестрельного оружия и алгоритмом YouTube? Базирующаяся в США неправительственная организация Tech Transparency Project (TTP) решила это проверить.

В рамках своего расследования представители TTP создали отдельные аккаунты на популярном видеохостинге, выдавая себя за типичных американских подростков (9 и 14 лет), которые любят видеоигры.

Аналитики просматривали только контент, посвящённый видеоиграм, при этом владельцы некоторых аккаунтов также кликали на видео, предложенные YouTube, в то время как другие пользователи игнорировали рекомендации алгоритма.

Исследование показало, что аккаунты, которые следовали рекомендациям, в одночасье наводнялись контентом, прославляющих стрельбу в школах, и обучающими материалами о том, как обращаться с огнестрельным оружием – платформа ежедневно предлагала примерно 12 таких видео в течение одного месяца.

Пользователи, которые игнорировали рекомендации, всё равно получали подобный контент, но в 10 раз меньше. Среди рекомендаций YouTube, адресованных несовершеннолетним, – видео, на котором девушка держит в руках пистолет и стреляет из него.

Внимание авторов исследования привлёк комментарий к набравшему почти миллион просмотров отрывку из фильма о массовом убийстве в школе: "Это то, что мотивирует меня каждый день", – написал один из пользователей.

По мнению Кэти Пол, руководителя Tech Transparency Project, подобный контент не только нарушает правила платформы видеохостинга, но и может обернуться серьёзными последствиями для детей с уязвимой психикой.

Это ещё один пример того, что платформа не справляется с контролем за размещённым на ней контентом, несмотря на то, что YouTube не раз уверял конгрессменов, родителей и общественность, что это безопасный сайт, который просто не может рекомендовать экстремистский контент. Наш эксперимент показал, что именно его-то алгоритмы и предлагают. Кэти Пол директор Tech Transparency Project

YouTube и другие социальные сети не впервые критикуют за продвижение опасного контента. В ряде случаев преступники, устроившие стрельбу в учебных заведениях, "черпали вдохновение" на видеохостинге и даже иногда вели прямую трансляцию массовых убийств.

5 лет назад в ходе расследования нападения на школу в Паркленде, штат Флорида, унёсшего жизни 17 человек, был обнаружен следующий комментарий злоумышленника на платформе: "Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком".

YouTube уже удалил некоторые из видео, о которых говорится в исследовании TTP, но многие всё ещё доступны.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Youtube, но на момент выхода материала в эфир ответа в редакцию не поступило.