Новая Зеландия: стрельба накануне старта женского ЧМ-2023, есть жертвы

Вооружённый помповым ружьём мужчина открыл стрельбу на месте работы – строительной площадке в центре Окленда. Есть погибшие и пострадавшие. Нападавший мёртв. Полиция не связывает произошедшее с терроризмом.
Двое погибли, ещё несколько человек получили ранения в результате стрельбы в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде.
Трагедия произошла за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женских сборных, неподалёку от гостиницы, в которой разместилась команда Норвегии. Власти сообщили, что стрелок ворвался на строительную площадку и открыл огонь по рабочим, нападавший был убит.
По словам комиссара полиции Эндрю Костера, злоумышленник находился под домашним арестом в связи с эпизодами домашнего насилия, но ему было разрешено работать на стройке.
Как утверждает премьер-министр, случившееся не представляет угрозы национальной безопасности. Официальные лица подтвердили, что церемония открытия турнира пройдёт по плану.
В ФИФА выразили соболезнования близким погибших. "Это был единичный инцидент, не связанный с футбольными событиями", – заявили в организации.
Случаи стрельбы в Новой Зеландии относительно редки. После терактов в Крайстчёрче 2019 года в стране действуют строгие законы в отношении огнестрельного оружия.
Сообщается, что у оклендского стрелка не было лицензии на оружие.