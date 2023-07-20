Новая Зеландия: стрельба накануне старта женского ЧМ-2023, есть жертвы

Вооружённый помповым ружьём мужчина открыл стрельбу на месте работы – строительной площадке в центре Окленда. Есть погибшие и пострадавшие. Нападавший мёртв. Полиция не связывает произошедшее с терроризмом.

Двое погибли, ещё несколько человек получили ранения в результате стрельбы в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде.

Трагедия произошла за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женских сборных, неподалёку от гостиницы, в которой разместилась команда Норвегии. Власти сообщили, что стрелок ворвался на строительную площадку и открыл огонь по рабочим, нападавший был убит.

По словам комиссара полиции Эндрю Костера, злоумышленник находился под домашним арестом в связи с эпизодами домашнего насилия, но ему было разрешено работать на стройке.

Он был вооружён помповым дробовиком. Он передвигался по строительной площадке, на ходу опустошая магазин. Поднявшись на верхний этаж здания, он скрылся в лифте. Раздалась стрельба, и через некоторое время его обнаружил спецназ. Крис Хипкинс премьер-министр Новой Зеландии

Как утверждает премьер-министр, случившееся не представляет угрозы национальной безопасности. Официальные лица подтвердили, что церемония открытия турнира пройдёт по плану.

В ФИФА выразили соболезнования близким погибших. "Это был единичный инцидент, не связанный с футбольными событиями", – заявили в организации.

Случаи стрельбы в Новой Зеландии относительно редки. После терактов в Крайстчёрче 2019 года в стране действуют строгие законы в отношении огнестрельного оружия.

Сообщается, что у оклендского стрелка не было лицензии на оружие.