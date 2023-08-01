В Лиссабоне стартует Всемирный день молодежи

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Более миллиона паломников принимает Португалия, куда с апостольским визитом прибывает папа римский Франциск

Лиссабон принимает более миллиона паломников по случаю Всемирного дня молодежи. В течение недели здесь запланировано более 500 мероприятий. На их проведение португальское правительство и церковь выделили порядка 160 миллионов евро. Второго августа в Лиссабон с апостольским визитом прибывает папа римский Франциск. Глава римско-католической церкви традиционно присутствует на этом слете молодежи, который проводится каждые два-три года.

"Я рада видеть людей со всего мира, прославляющих веру, видеть насколько ожила Церковь и понимать, что она намного больше, чем наш маленький уголок в Техасе", - говорит деаушка из США.

Антонио Рибейро, епископ: "Я думаю, что красота и богатство ценностей Церкви гораздо важнее ее проблем. У церкви есть свои слабости, но вера гораздо сильнее. Братство, соборность, общение и надежда, которую несут эти молодые люди - настоящее сокровище. Эти ценности перевешивают недостатки".

В ходе визита в Португалию понтифик встретится со студентами, волонтерами, дипломатами и представителями властей. Пятого августа Франциск посетит город Фатиму, где по преданию 13 июля 1917 года трем местным пастухам явилась Дева Мария. Шестого августа в парке Тахо недалеко от Лиссабона глава Святого престола проведет мессу.