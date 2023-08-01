Нигер: Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов

Euronews

Франция опровергает подготовку военного вмешательства, но уже объявила о скорой эвакуации своих граждан из Нигера.

Президент Чада прилетел с посреднической миссией в Нигер после переворота.

Махамат Идрисс Деби Итно впервые встретился с генералом Абдурахманом Тчиани, командующим президентской гвардии, который в пятницу был объявлен главой переходного правительства Нигера.

Также чадский лидер встретился с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого военные удерживают в президентском дворце в столице Ниамее.

Военная хунта обвинила свою бывшую колониальную державу Францию в подготовке военной интервенции с целью восстановления в должности свергнутого президента.

Накануне правительства Буркина-Фасо и Мали выразили свою солидарность с путчистами соседнего Нигера во главе с генералом Абдурахаманом Тчиани.

Они, в частности, предупреждают, "что любое военное вмешательство против Нигера будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали".

Франция опровергает подготовку военного вмешательства, но уже объявила о скорой эвакуации своих граждан из Нигера.

В то время как экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) дало хунте неделю на то, чтобы вернуть власть избранному президенту.

Было объявлено, что в противном случае он примет "все меры" для восстановления конституционного порядка, которые "могут включать применение силы".