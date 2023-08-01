Франция эвакуирует европейских граждан из Нигера

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Находящиеся в Нигере европейцы спешно пакуют чемоданы. Брюссель поддержал санкции ЭКОВАС.

Франция начала эвакуацию своих граждан и граждан других европейских стран из Нигера, где 26 июля произошел переворот. Экономическое сообщество стран Западной Африки дало хунте неделю на то, чтобы вернуть власть избранному президенту. В противном случае ЭКОВАС обещал принять "все меры" для восстановления конституционного порядка, и не исключил применение силы. Брюссель поддержал санкции ЭКОВАС против путчистов.

Набила Массрали, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС:"Мы четко заявили о нашей поддержке всех мер, принятых ЭКОВАС во время саммита 31 июля в ответ на переворот. Однако до сих пор мы не получали никаких запросов от ЭКОВАС. Если бы мы получили запрос, мы бы изучили его, чтобы определить наилучший способ соблюдения взятых нами политических обязательств".

Граждане Франции в международном аэропорту столицы Нигера ждут отправки на родину

Ниамей, Нигер Sam Mednick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В то время как правительство Франции обсуждало ситуацию в Нигере, в Мали и Буркина-Фасо выступили с предупреждением против любого вмешательства.

Абдулайе Маига, полковник малийской хунты:"Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали предупреждают, что любая военная интервенция против Нигера будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали".

Ранее президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно в рамках посреднической миссии встретился с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом. Последнего военные удерживают в президентском дворце в столице Нигера Ниамее.