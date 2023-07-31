Россия "увеличила интенсивность ударов" по Украине

Министр обороны РФ заявил, что российская армия увеличила интенсивность ударов по военным объектам в Украине. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом и учебное заведение, погибли не менее шести человек.
В результате удара по Кривому Рогу погибли не менее шести человек, пострадали - 75. Среди погибших - 10-летний ребенок. Поисково-спасательная операция завершена.
Первое августа в городе объявлено днем траура.
По данным МВД Украины, в жилой дом и здание учебного заведения попали две российские баллистические ракеты.
Москва: ВСУ обстреляли центр Донецка
Россия обвиняет ВСУ в обстреле Донецка, в результате которого, по сообщениям российских информагентств, погибли по меньшей мере три человека, одиннадцать получили ранения. Под обстрелом оказался центр города. После попадания ракет загорелся автобус и несколько автомобилей.
Российская армия увеличила интенсивность ударов по украинским военным объектам, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, это "дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря на фоне атак Украины на города России".
В ночь на 30 июля об атаках "украинских беспилотников" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В понедельник о нападении ВСУ с помощью БПЛА на здание УВД в Брянске заявил глава области Александр Богомаз.
В Украине неоднократно отвечали на подобные обвинения, что не наносят ударов по объектам на территории России.
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