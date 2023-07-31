Россия "увеличила интенсивность ударов" по Украине

Euronews

Министр обороны РФ заявил, что российская армия увеличила интенсивность ударов по военным объектам в Украине. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом и учебное заведение, погибли не менее шести человек.

В результате удара по Кривому Рогу погибли не менее шести человек, пострадали - 75. Среди погибших - 10-летний ребенок. Поисково-спасательная операция завершена.

Первое августа в городе объявлено днем траура.

По данным МВД Украины, в жилой дом и здание учебного заведения попали две российские баллистические ракеты.

Москва: ВСУ обстреляли центр Донецка

Россия обвиняет ВСУ в обстреле Донецка, в результате которого, по сообщениям российских информагентств, погибли по меньшей мере три человека, одиннадцать получили ранения. Под обстрелом оказался центр города. После попадания ракет загорелся автобус и несколько автомобилей.

Донецк, оккупированный РФ регион Украины, 31 июля 2023 года AP

Российская армия увеличила интенсивность ударов по украинским военным объектам, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, это "дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря на фоне атак Украины на города России".

В ночь на 30 июля об атаках "украинских беспилотников" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В понедельник о нападении ВСУ с помощью БПЛА на здание УВД в Брянске заявил глава области Александр Богомаз.

В Украине неоднократно отвечали на подобные обвинения, что не наносят ударов по объектам на территории России.