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Зеленский: "Постепенно война возвращается на территорию России"

Последствия попадания беспилотника в бизнес-центр на территории Москва-сити
Последствия попадания беспилотника в бизнес-центр на территории Москва-сити Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Россия назвала нападение дронов на Москву "попыткой террористической атаки киевского режима", Украина ответственность за инцидент не берет

Министерство обороны России назвало нападение беспилотников на Москву в ночь с субботы на воскресенье "попыткой террористической атаки киевского режима". Как сообщает военное ведомство, всего были сбиты три беспилотника.

Это уже четвертый подобный удар по столичному региону в этом месяце и третий за неделю.

Украина не берет на себя ответственность за нападения на российскую территорию, но президент Владимир Зеленский упомянул последнюю атаку в своем обращении.

Российская агрессия обанкротилась на поле боя. Сегодня 522-й день так называемой "специальной военной операции", которая, как рассчитывало российское руководство, продлится неделю или две. Украина становится сильнее. Постепенно война возвращается на территорию России - к ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс
Владимир Зеленский
президент Украины

Тем временем на опубликованных кадрах из города Сумы видны значительные разрушения после российского удара.

В результате попадания ракеты в четырехэтажное здание профессионально-технического училища погибли два человека и 20 получили ранения. Также повреждены соседние дома и общежития.

В свою очередь Зеленский накануне заявил правительственным чиновникам, что ожидает возобновления российских атак на критические объекты энергосистемы Украины с наступлением холодов.

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