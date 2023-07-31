Зеленский: "Постепенно война возвращается на территорию России"

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Россия назвала нападение дронов на Москву "попыткой террористической атаки киевского режима", Украина ответственность за инцидент не берет

Министерство обороны России назвало нападение беспилотников на Москву в ночь с субботы на воскресенье "попыткой террористической атаки киевского режима". Как сообщает военное ведомство, всего были сбиты три беспилотника.

Это уже четвертый подобный удар по столичному региону в этом месяце и третий за неделю.

Украина не берет на себя ответственность за нападения на российскую территорию, но президент Владимир Зеленский упомянул последнюю атаку в своем обращении.

Российская агрессия обанкротилась на поле боя. Сегодня 522-й день так называемой "специальной военной операции", которая, как рассчитывало российское руководство, продлится неделю или две. Украина становится сильнее. Постепенно война возвращается на территорию России - к ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем на опубликованных кадрах из города Сумы видны значительные разрушения после российского удара.

В результате попадания ракеты в четырехэтажное здание профессионально-технического училища погибли два человека и 20 получили ранения. Также повреждены соседние дома и общежития.

В свою очередь Зеленский накануне заявил правительственным чиновникам, что ожидает возобновления российских атак на критические объекты энергосистемы Украины с наступлением холодов.