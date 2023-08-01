Осуждённая военным судом Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована

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Осуждённая военным судом Мьянмы лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи помилована

Хунта Мьянмы объявила о частичном помиловании бывшего демократического лидера страны Аун Сан Су Чжи. В заявлении сказано, что это часть широкой амнистии, которая коснулась более 7 тыс. заключённых. Аун Сан Су Чжи освобождена от 5 из 19 обвинений. Значит ли это, что она выйдет на свободу, не уточняется.

Бывший государственный советник Мьянмы была арестована после переворота в начале 2021 и осуждена военным судом по нескольким уголовным делам. Её обвиняют, в том числе, в коррупции и нарушении избирательного законодательства. В общей сложности 77-летней Аун Сан Су Чжи грозило более трёх десятилетий заключения.

Сама она категорически отвергала все обвинения, называя их абсурдными. Её сторонники обвиняют хунту в фальсификации дел для изоляции политика, который мог бы поставить под вопрос полномочия военных.

О помиловании Аун Сан Су Чжи объявлено на следующий день после продления режима чрезвычайной ситуации в Мьянме ещё на полгода. Это ставит под вопрос возможность проведения выборов и восстановления гражданского государственного управления в стране.