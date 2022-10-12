Мьянма: срок заключения Аун Сан Су Чжи увеличен до 26 лет

Суд в управляемой военными Мьянме признал свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи виновной ещё по двум обвинениями в коррупции и приговорил её к двум трёхлетним срокам, которые будут отбываться с одновременно, в дополнение к ранее вынесенным вердиктам.

С этим новым приговором 77-летняя Су Чжи, которая содержится в тюрьме Нейпьидо, получает в общей сложности 26 лет тюремного заключения после того, как она была признана виновной по различным обвинениям после государственного переворота 1 февраля. 2021 г., отстранившего от власти избранное правительство Мьянмы.

Лауреату Нобелевской премии мира предстоят новые судебные процессы, начиная от обвинений в коррупции и заканчивая нарушениями на выборах. Все они проходят за закрытыми дверями,

Сторонники и независимые аналитики говорят, что все обвинения политически мотивированы и являются попыткой дискредитировать Су Чжи и узаконить захват власти военными, не позволяя политику принять участие в следующих выборах, которые военные обещали в 2023 году.