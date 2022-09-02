Мьянма: ещё три года тюрьмы для Аун Сан Су Чжи

Суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи к трем годам тюрьмы по обвинению в фальсификации выборов. Два высокопоставленных члена свергнутого гражданского правительства, которых судили вместе с ней, также получили три года тюрьмы.

Новый приговор продлит срок заключения де-факто главы демократически избранного гражданского правительства страны Юго-Восточной Азии, свергнутого в результате военного переворота в прошлом году. Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи уже была приговорена к 17 годам лишения свободы по другим обвинениям. По данным местной неправительственной организации, после переворота в Мьянме силы безопасности убили почти 2100 мирных жителей и задержали более 15 000 человек.

Нынешний вердикт ставит под угрозу само существование партии 77-летней Су Чжи, Национальной лиги за демократию (НЛД). Правящая военная хунта открыто пригрозила распустить НЛД в преддверии парламентских выборов, которые она обещала провести в следующем году.

Партия Су Чжи с большим перевесом одержала победу на выборах 2020 года Однако ее правительство было свергнуто военными в результате государственного переворота 1 февраля 2021 года.

Военные оправдывали свои действия предполагаемыми широкомасштабными фальсификациями на выборах. Однако серьезных нарушений независимые наблюдатели не обнаружили.

По данным местной неправительственной организации, после переворота в Мьянме силы безопасности убили почти 2100 мирных жителей и задержали более 15 000 человек.