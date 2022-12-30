Экс-лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили еще к семи годам тюрьмы

Суд в Мьянме приговорил экс-госсоветника страны Аун Сан Су Чжи еще к семи годам заключения. В общей сложности 77-летняя лидер оппозиционной "Национальной лиги за демократию" должна будет провести в тюрьме 33 года.

В последнем — уже 15-м — деле против Аун Сан Су Чжи лауреата Нобелевской премии мира вновь обвинили в коррупции, а именно в покупке вертолета для оказания помощи в районах стихийных бедствий и его использовании якобы в личных целях. Судебный процесс был полностью закрыт для публики, а о вердикте информагентствам рассказал анонимный источник.

Аун Сан Су Чжи, которая до февраля 2021 года была де-факто руководителем Мьянмы, потеряла власть в результате переворота, когда военная хунта сместила гражданское правительство. Соратники Аун Сан Су Чжи и независимые эксперты заявляют, что судебные дела против экс-лидера страны политически мотивированы, чтобы узаконить захват власти военными.