Путин пообещал ВМФ 30 новых кораблей

Euronews

В Санкт-Петербурге прошел парад, посвященный Дню ВМФ РФ.

Президент РФ Владимир Путин на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Он сообщил, что в текущем году военно-морской флот России пополнится 30 кораблями разных классов.

Накануне на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка Путин заявил журналистам, что украинские войска сменили тактику, так как "понесли большие потери" в контрнаступлении.

Отвечая на вопрос об отказе от зерновой сделки, Путин сказал, что из-за роста цен на рынке российские компании заработали больше и Россия "поделится частью" этого дохода с беднейшими странами, "поставив определенные объемы продовольствия бесплатно".