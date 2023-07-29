Зеленский посетил фронтовой спецназ под Бахмутом

Euronews

Владимир Зеленский посетил позиции украинского спецназа на Бахумтском направлении и вручил награды. Об этом сообщил офис президента Украины.

Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский посетил в субботу передовые позиции спецназа вблизи линии фронта на Бахмутском направлении и вручил государственные награды.

Эти позиции - одна из самых горячих точек украинского контрнаступления. Оно стартовало в начале июня и столкнулось с ожесточённым сопротивлением российских сил.

Киев утверждает, что в районе Бахмута, захваченного Россией в мае после нескольких месяцев осады, украинская армия тем не менее продвинулась вперёд.

Українські ССО вже не дали окупувати нашу державу, знищити Україну та все, що в нас є: нашу ідентичність, наше життя. Дякую за те, що й через 520 днів дуже складної повномасштабної війни за нашу свободу та життя всіх нас, наших дітей, сьогодення й майбутнє нашої держави ви… pic.twitter.com/WSsexFthXX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2023

_"Спасибо вам за то, что даже после 520 дней тяжелейшей полномасштабной войны за нашу свободу и жизнь всех нас, наших детей, настоящее и будущее нашего государства, вы все еще сильны",_- написал Зеленский в своём Твиттере.

В субботу в Украине отмечался День сил специальных операций.

Накануне в пятницу по меньшей мере 9 человек получили ранения в результате российского удара по городу Днепр на востоке Украины. Пострадали жилой дом и здание службы безопасности.

На своей страничке в Telegram Зеленский написал, что российские силы "в очередной раз посеяли террор" и пообещал, что они будут привлечены к ответственности и наказаны.

Нападение на Днепр произошло через несколько часов после того, как Москва объявила о перехвате двух украинских ракет над юго-западом России. В результате падения обломков одного из них в городе Таганроге недалеко от уркаинской границы пострадали не менее 16 человек, один из них серьёзно.