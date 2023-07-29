EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Зеленский посетил фронтовой спецназ под Бахмутом

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Авторское право Präsidentenbüro der Ukraine via EBU
 Euronews

Владимир Зеленский посетил позиции украинского спецназа на Бахумтском направлении и вручил награды. Об этом сообщил офис президента Украины.

Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский посетил в субботу передовые позиции спецназа вблизи линии фронта на Бахмутском направлении и вручил государственные награды. 

Эти позиции - одна из самых горячих точек украинского контрнаступления. Оно стартовало в начале июня и столкнулось с ожесточённым сопротивлением российских сил. 

Киев утверждает, что в районе Бахмута, захваченного Россией в мае после нескольких месяцев осады, украинская армия тем не менее продвинулась вперёд.

_"Спасибо вам за то, что даже после 520 дней тяжелейшей полномасштабной войны за нашу свободу и жизнь всех нас, наших детей, настоящее и будущее нашего государства, вы все еще сильны",_- написал Зеленский в своём Твиттере. 

В субботу в Украине отмечался День сил специальных операций. 

Накануне в пятницу по меньшей мере 9 человек получили ранения в результате российского удара по городу Днепр на востоке Украины. Пострадали жилой дом и здание службы безопасности. 

На своей страничке в Telegram  Зеленский написал, что российские силы "в очередной раз посеяли террор" и пообещал, что они будут привлечены к ответственности и наказаны.

Нападение на Днепр произошло через несколько часов после того, как Москва объявила о перехвате двух украинских ракет над юго-западом России. В результате падения обломков одного из них в городе Таганроге недалеко от уркаинской границы пострадали не менее 16 человек, один из них серьёзно.

Также по теме

Зеленский в Одессе: "Здесь чувствуется, что наши люди, наш дух сильнее российского террора"

Зеленский: "Пока Крымский мост ещё хоть кое-как работает, надо им возвращаться в Россию"

500 дней войны: Зеленский побывал на острове Змеиный

Россия Украина Бахмут Вторжение россии в украину Война в украине

Hot Topic

Узнайте больше:

Вторжение России в Украину