Зеленский посетил фронтовой спецназ под Бахмутом

Владимир Зеленский посетил позиции украинского спецназа на Бахумтском направлении и вручил награды. Об этом сообщил офис президента Украины.
Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский посетил в субботу передовые позиции спецназа вблизи линии фронта на Бахмутском направлении и вручил государственные награды.
Эти позиции - одна из самых горячих точек украинского контрнаступления. Оно стартовало в начале июня и столкнулось с ожесточённым сопротивлением российских сил.
Киев утверждает, что в районе Бахмута, захваченного Россией в мае после нескольких месяцев осады, украинская армия тем не менее продвинулась вперёд.
_"Спасибо вам за то, что даже после 520 дней тяжелейшей полномасштабной войны за нашу свободу и жизнь всех нас, наших детей, настоящее и будущее нашего государства, вы все еще сильны",_- написал Зеленский в своём Твиттере.
В субботу в Украине отмечался День сил специальных операций.
Накануне в пятницу по меньшей мере 9 человек получили ранения в результате российского удара по городу Днепр на востоке Украины. Пострадали жилой дом и здание службы безопасности.
На своей страничке в Telegram Зеленский написал, что российские силы "в очередной раз посеяли террор" и пообещал, что они будут привлечены к ответственности и наказаны.
Нападение на Днепр произошло через несколько часов после того, как Москва объявила о перехвате двух украинских ракет над юго-западом России. В результате падения обломков одного из них в городе Таганроге недалеко от уркаинской границы пострадали не менее 16 человек, один из них серьёзно.
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