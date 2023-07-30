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Мощный взрыв на съезде партии: десятки жертв

Мощный взрыв прогремел во время проведения съезда
Мощный взрыв прогремел во время проведения съезда Авторское право AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Съезд пакистанской религиозной партии проходил в районе Баджаур на границе с Афганистаном.

Десятки людей стали жертвами взрыва на съезде консервативно-религиозной партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Баджаур на границе с Афганистаном.

По последним данным, погибли не менее 75 человек, около 150 — получили ранения.

Бомба взорвалась внутри здания во время проведения съезда

После провала переговоров с радикальной группировкой "Техрик-е Талибан Пакистан" в сране возросло число терактов , с начала года погибли 389 человек.

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